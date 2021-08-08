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「戰機迎國手、台灣desu」引日網友熱議 大讚：值得我們學習

聯合新聞網 / 綜合報導
東奧開幕式台灣進場，播報員捨棄「中華台北」以「台灣」稱呼我國代表。 體育署提供
東奧開幕式台灣進場，播報員捨棄「中華台北」以「台灣」稱呼我國代表。 體育署提供

本次東京奧運除了中華隊場上的表現之外，其他諸如入場時播報捨棄「中華台北」而以「台灣」稱呼我國代表團，以及派出戰鬥機歡迎選手歸國等等，都成為了另類的話題。日本媒體近來也做了相關報導，獲得不少日本網友的回應。

日本媒體「時事通信社」在6日發佈一則報導，統整了東奧入場稱呼台灣、代表隊總計奪下創紀錄獎牌，蔡英文總統連日在社群網站上恭賀運動選手，戰機接送戴資穎等國手等等事蹟的報導。媒體還特別強調，入場式播報員的「台灣desu(台湾です)」在社群網站上成為流行語，並且牽動到兩岸的敏感神經。

許多日本網友表示「在奧運用台灣稱呼台灣完全沒有錯」、「拿到這麼多面牌真的不容易」、「對日本人來講，台灣就是台灣啊」、「從十幾年前就是台灣了。台灣香蕉、台灣的ASUS，一直都沒變」、「以前就覺得是台灣，聽到播報時根本沒感覺」、「有香港的前例，希望台灣保持台灣，不要被中國併吞了」。

更有人表示「希望台灣棒球也能參加啊」、「希望參加棒球的是台灣而不是韓國」、「戰鬥機接送這個太讚了吧」、「好希望日本也有這種領導者」、「是個很棒的國家啊，值得日本學習的地方很多」、「這次不用『中華台北』改用了『台灣』，有點擔心中國那邊會抗議什麼」。

長年觀察台灣的日本作家野嶋剛，也在報導留言指出，台灣在這次奧會之所以能拿下好成績，除了台日間的時差、文化相近之外，過去台灣防疫有成，讓選手們有充足的訓練計畫，以及政府10年來大力栽培原住民選手，例如本次柔道的楊勇緯和舉重的郭婞淳等等，都是重要的原因。

東奧中華隊 2020東京奧運

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