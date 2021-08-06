Live／桌球與拳擊代表隊返國 小林同學、莊智淵成焦點

40歲的「桌球教父」莊智淵在男子團體賽後，正式告別奧運，他稱讚小他20歲的林昀儒「讓世界看見台灣」。當「小林同學」在團體戰再度對上德國宿敵奧恰洛夫時，老莊不忘面授機宜，終於甜蜜復仇，這一幕是台灣桌球傳承的經典。當大家為運動員成就喝彩時，別忘了如今滿臉鬍渣的老莊，當年也曾是青春正盛的小莊，為了延續選手生涯，需要多麼自律、付出多少堅持。

2021-08-06 12:00