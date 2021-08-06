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Live／桌球與拳擊代表隊返國 小林同學、莊智淵成焦點

聯合新聞網 / 直播
林昀儒（左）、鄭怡靜（右）在東京奧運桌球混雙奪得銅牌，今天下午搭機返台。記者鄭超文／攝影
林昀儒（左）、鄭怡靜（右）在東京奧運桌球混雙奪得銅牌，今天下午搭機返台。記者鄭超文／攝影

在東京奧林匹克運動會桌球混雙項目奪下銅牌的選手林昀儒、鄭怡靜約今天下午4時52分搭機抵達桃園國際機場，「桌球教父」莊智淵、拳擊好手林郁婷也搭同班機載譽歸國。

同班機回台者還包括桌球代表隊總教練許榮展、教練蔣澎龍、鄭佳奇、選手陳建安、鄭先知、陳思羽及拳擊代表隊教練曾自強等。

東奧中華隊 2020東京奧運

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