高球／那個來了！女將徐薇淩尷尬打完第三輪

在毫無準備的情況下，旅美高球好手徐薇淩的「好朋友」突然來訪，她在極度尷尬情況下繳出持平的71桿，在東京奧運女子高爾夫第3回打完以低於標準4桿的209桿並列20。

東京奧運女子高爾夫今天進行第3回合競桿，徐薇淩全場打下4鳥、4柏忌持平做收，至於另一名台灣旅美好手李旻，則繳出高於標準1桿的72桿，累積以低於標準3桿的210桿並列25。

徐薇淩賽後有些不好意思地說，今天打到第8洞時，驚覺「好朋友」來訪，她又恰巧穿著白色褲子，讓她非常尷尬，接下來只好勉強先套上雨褲應急。

不過近日高球場室外溫度超過攝氏36度以上，徐薇淩咬牙撐了2洞實在有些受不了，所幸同組的紐西蘭籍韓裔名將高寶璟伸出援手，借給她一條深色長褲，才讓她打完整場賽事。

美國名將納莉．柯達（Nelly Korda）在第2回合大爆發，單日猛打9鳥、1鷹，僅吞下1個柏忌，繳出單日最低的62桿，排名竄上第1。

今天納莉．柯達仍維持穩定發揮，以3鳥、1柏忌，低於標準2桿的69桿繳卡，目前以低於標準15桿的成績持續獨走，並領先排名第2的印度好手阿修克（AditiAshok）3桿。

由於颱風銀河明天將逼近日本東部，在戶外舉行的東京奧運女子高爾夫賽事也恐受到波及，大會已通知選手，第4回合提前至早上5時30分開球，若多數球員來不及完賽，就以前3回合成績排名，倘若大多數球員都已完賽，則可能將未完賽事延至週日補完。

颱風逼近奧運高球變數多 徐薇淩拚最終回爭牌

2020東京奧運已近尾聲，台灣僅剩徐薇淩與李旻兩名高球女將仍在奮戰，徐薇淩表示，最後一回合將毫無保留、強勢進攻，希望能在東京奧運女子高爾夫打出最佳表現。

中華奧運代表團今年共有68人出賽，截至今天為止已有66人完賽，只剩仍在進行中的女子高爾夫，前3回合打完，徐薇淩以低於標準4桿的209桿並列20，李旻則以1桿之差並列25。

目前徐薇淩與領先榜之首的美國名將納莉．柯達（Nelly Korda）有著11桿落後，不過與並列第3名球員的成績只差6桿，仍有機會力爭銅牌。

由於銀河颱風明天將逼近日本東部，對戶外進行的高爾夫也將帶來一定影響，大會今天緊急通知選手，明早開球將提前至5時30分，且若太少球員完賽，將以前3輪成績做為排名依據。

針對前3回合表現，徐薇淩自認打得有些綁手綁腳，關鍵就在於每當抓鳥之後，她總想保住賺進的桿數，因此總會打得太保守，沒能放開手來去打。

雖然颱風近逼，將替比賽帶來更多不確定性與變數，但徐薇淩則正面看待，認為這對她來說反而是個機會，因為接下來她將毫無保留全力搶攻，除想拼進前8名外，也期許自己能夠像男子選手潘政琮一樣，替台灣再爭得一面獎牌。

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