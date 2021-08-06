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高球／前球后曾雅妮「盼2024站上奧運」：小林同學等我

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣高爾夫球天后曾雅妮近日透露，希望自己能站上2024奧運舞台。聯合報系資料照片
台灣高爾夫球天后曾雅妮近日透露，希望自己能站上2024奧運舞台。聯合報系資料照片

中華隊選手在東京奧運表現亮眼，吸引國人關注台灣體壇，許多運動員也瞬間累積高人氣。而曾經穩坐高球球后寶座的曾雅妮，也在臉書透露對東奧賽事的關注，並期許自己能在2024年時，再度站上奧運的舞台，讓許多球迷看了紛紛感動直呼「想再看到妳的球技」、「可以的，等妳再起」。

2011年，當時22歲的曾雅妮打破高爾夫球紀錄，成為史上最年輕就獲得五個大賽冠軍的球星，為台灣女子高球寫下輝煌傳奇，並保持世界球后頭銜長達109週。不過迅速竄紅後，曾雅妮的比賽成績開始下滑，並陸續爆出負面新聞，最後在短短3年內，排名從世界第一掉到百名之外，但她始終未放棄，持續等待回歸機會。

面對近來全球都在關注東奧賽事，曾雅妮7月29日更換臉書大頭貼時在留言區透露，自己看見許多台灣選手站在奧運舞台，相信每個選手經歷的過程都不容易，從他們身上，也讓她有所學習和借鑑；曾雅妮還說，希望自己2024年也能站上奧運舞台，並喊話「雖然不知道前面的終點是什麼，但我不會放棄的，小林同學等我」。

留言引來逾千粉絲按讚，而看見前世界球后的發言，許多球迷也紛紛感動回應「希望能再看到妳的球技，重返榮耀再度發光」、「10年前妳拿到英國女子高爾夫球公開賽的冠軍，的確是一個值得紀念的日子」、「期待在下一屆奧運看到妳披戰袍」、「可以的，一直在等待雅妮的再起」、「我們沒有忘記妳，等妳在2024」、「加油，期待妳能谷底反彈」、「期待妮回到場上，再次給我們感動的時刻」。

曾雅妮曾經蟬聯世界第一長達109週。聯合報系資料照片
曾雅妮曾經蟬聯世界第一長達109週。聯合報系資料照片

東奧中華隊 2020東京奧運

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