側寫／新秀竄起誰能熬過傷痕登聖殿 老將揮別奧運成永恆經典

40歲的「桌球教父」莊智淵在男子團體賽後，正式告別奧運，他稱讚小他20歲的林昀儒「讓世界看見台灣」。當「小林同學」在團體戰再度對上德國宿敵奧恰洛夫時，老莊不忘面授機宜，終於甜蜜復仇，這一幕是台灣桌球傳承的經典。當大家為運動員成就喝彩時，別忘了如今滿臉鬍渣的老莊，當年也曾是青春正盛的小莊，為了延續選手生涯，需要多麼自律、付出多少堅持。

要成為拔尖的運動員，從來就是一場賭注，這個行業「不努力一定不會成功，努力也不一定會成功」，當台灣社會普遍接受擁有一技之長的技職教育是一種選項時，卻少有家庭能夠接受子女把人生投資在競技場上，原因就在於修理汽車、做泥水，可以一輩子養活自己，運動員在賽場上的生命能有幾個寒暑？何況大部分的選手，最終都是沒沒無聞或是半途而廢。

與莊智淵同樣是奧運五朝元老的網球國手盧彥勳，在這次賽後正式告別球場，20年的堅持，他說，把自己最後一絲絲力氣放在球場上，「這是站在自己的決賽」。盧彥勳付出的代價是常年征戰與妻小聚少離多，兒子甚至希望老爸快點出局，盡早一家團圓。盧彥勳完成了自己的決賽，我們太希望發掘下一個接棒老盧的新星，但誰？誰能熬得住闖出名堂之前，就已經是滿身疤痕。

我國奧運「五朝元老」盧彥勳選擇奧運舞台作為生涯最後一戰，雖然首戰就不敵德國選手出局，賽後他談到自己多年的職業生涯，他表示已付出所有一切，20年來有好有不好，昨天也不算很好，並說：「雖然沒辦法像台灣其他選手站上頒獎台，但我站在自己的決賽，我對自己感到驕傲。」特派記者余承翰／東京攝影

「鞍馬王子」李智凱奪銀後表示，這是第一次在國際舞台展現6.7難度的動作，「很感動，覺得一切都值得了。」。圖／法新社

16年前一部紀錄片叫「翻滾吧！男孩」，鞍馬王子李智凱是片中七個小娃兒之一，當時他才小學二年級，每天體操訓練結束後，在菜市場幫媽媽賣菜，也因此有「菜市場凱」的稱號；教練發掘他時，李智凱還在念幼兒園，這些年的苦，身上再添幾處傷也不嫌多，也才造就出招牌的「湯瑪士迴旋」；站上奧運領獎台上，是他一直的夢想，這塊銀牌難能可貴，如果耐不了苦，中途放棄，現在誰會知道李智凱是哪位？

戴資穎在對上泰國依瑟儂、印度辛德胡、大陸陳雨菲那幾場比賽，台灣多少觀眾心是揪著的，在電視機前用看恐怖片的姿勢遮著雙眼偷瞄，甚至擔心自己「帶賽」而故意走開，觀眾都緊張到忘記呼吸，何況是正在場上的球員。美國體操天后拜爾絲在團體賽與俄國爭金牌時，因「心理因素」放棄出賽；今年六月的法網，日本名將大坂直美也是同樣因素退賽，她們除了超強的運動能力之外，需要多麼強大的心理素質，一個撐不下去，就此報銷；成就榮耀之前，先得打敗多少看不見的敵人。

謝謝這群優秀的選手，他們因為天賦、苦練以及強大抗壓的心理素質，「讓世界看到台灣」，我們一定有機會創造更好的成績；接下來的，需要政府給予更強有力的支撐，這不是只是經濟艙或商務艙的選擇而已；還需要更多企業伸手支持，讓選手沒有後顧之憂；運動名將畢竟不是綜藝明星，在短暫成為鎂光燈焦點之後，又將回到汗水、淚水交織的孤獨戰場，主角還是自己，唯有堅持投入賽場的初心，英雄的道路才能可長可久。

我國羽球「世界球后」戴資穎在東京奧運拿下銀牌坦言「總有那麼點遺憾」，不過也正因不完美存在著，才有動力追求更好的結果，同時也分享「印度球后」辛德胡賽後將她擁入懷中的小故事。特派記者余承翰／東京攝影

羽球黃金男雙王齊麟（左）與李洋（右）在東京奧運金牌戰以直落二擊敗大陸對手，為台灣羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌。賽後激動表示難以置信「這是真的嗎？我們麟洋讓世界看見台灣了，我們麟洋真的做到了！」(特派記者余承翰／東京攝影)

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