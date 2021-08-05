5日中華隊總結／文姿云空手道奪銅 獎牌數達2金4銀6銅

台灣選手在東京奧運今天再有獎牌進帳，「小清新」文姿云在空手道女子55公斤量級4強不敵烏克蘭好手特里加，但也為台灣再添1面銅牌，本屆獎牌總計2金4銀6銅，獎牌榜排名第24。

2020東京奧運台灣選手今天再有好成績，「小清新」文姿云在空手道女子55公斤量級登場，分組循環賽首戰不敵保加利亞對手戈拉諾娃（Ivet Goranova），接著以5比1擊敗伊朗對手巴曼尼亞（Sara Bahmanyar），再以5比4擊敗土耳其名將艾帕普魯（Serap OzcelikArapoglu）。

文姿云分組循環賽戰績2勝1敗、以分組第二名晉級4強賽，4強準決賽碰上世界排名第一名的烏克蘭女將特里加（Anzhelika Terliuga），比賽時間結束兩人4比4打成平手，經過裁判判定，文姿云吞敗、無緣晉級金牌戰，但也為台灣多添1面銅牌。

空手道是此次東京奧運選辦項目，為首度在奧運舞台登場，但不會延續到下一屆的巴黎奧運，文姿云拿下銅牌別具意義。

東京奧運女子高球賽事昨天展開，台灣選手徐薇淩、李旻首輪賽事都繳出低於標準桿2桿、69桿成績，首輪賽事打完並列第七名。

今天第2輪賽事，李旻前9洞維持不錯狀態，抓下3鳥，後9洞抓1鳥、吞下2柏忌，今天18洞總計抓4鳥、吞下2柏忌，打出低於標準桿2桿、69桿成績，前2輪打完，以低於標準桿4桿、138桿並列11名。

徐薇淩今天開賽第1洞就打出柏忌，前9洞抓下4鳥，後9洞吞下2柏忌、抓1鳥，總計抓5鳥、吞3柏忌，打出低於標準桿2桿的69桿，2輪賽事打完以低於標準桿4桿、138桿，並列11名。

前2輪比賽打完，美國選手柯達（Nelly Korda）暫居領先，今天打出低於標準桿9桿的62桿，前2輪打完低於標準桿13桿、129桿排名暫居第一。

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