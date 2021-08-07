快訊

豪雨暴襲！台鐵集集支線不通 后里豐原間電車線還故障

雲林縣今早宣布全縣停班停課 全面投入防災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年東京奧運特熱血 「桌球」項目網路聲量爆棚！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
在所有運動項目的網路聲量中，「桌球」以十二多萬則的討論度，奪得話題第一。 特派記者余承翰／東京攝影
在所有運動項目的網路聲量中，「桌球」以十二多萬則的討論度，奪得話題第一。 特派記者余承翰／東京攝影

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週有關「東京奧運」運動項目的網路聲量，帶您看到最受網友熱議的十大運動項目。

在COVID-19的影響下，眾所矚目的國際運動賽事－東京奧運順利開幕。少了時差問題，多數台灣民眾雖無法到場加油，但幾乎也能同時在線為選手加油，中華健兒則用他們一場場的熱血賽事，一掃全台因疫情而低迷的氛圍。

「桌球」天才帶動奪聲量第一，選手年輕熱血引熱議

東奧10大熱議運動項目網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
東奧10大熱議運動項目網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在所有運動項目的網路聲量中，「桌球」以十二多萬則的討論度，奪得話題第一。桌球天才「林昀儒」在昨（29日）與中國球王樊振東的比賽中，打出名號，讓許多網友直呼「看見台灣桌球的希望」，不少網友因29日的激戰感到熱血沸騰表示「好精采的比賽，小林同學超強的！」、「看完比賽感覺需要掛心臟內科」。此外，桌球教父「莊智淵」在比賽上孤身奮戰的樣子，也使不少網友感動表示「辛苦了～你是最棒的！」、「勇者無懼，謝謝他為台灣征戰」，而兩位的精彩表現也使得桌球相關話題不斷受到熱議。

網路聲量位居第二的「舉重」，則是因舉重女神「郭婞淳」為台灣摘下本屆奧運第一面金牌後，相關的網路討論聲量急速飄升。而後，郭婞淳的相關話題也持續受到關注，其中因教練林敬能在郭婞淳得獎後抱著他的舉動，使得這一幕引發不小的爭議，事後郭婞淳也有臉書發出澄清文，但仍有網友認為此舉不適當，不過有部分民眾覺得「這種事就是當事人的感覺為主！本人都澄清了」、「拿到金牌當然會比較激動，我們觀眾就很感動跳起來了，何況是教練」。

而在聲量第三的「羽球」相關話題中，許多網友引頸期盼世界第一、羽球天后「戴資穎」的出場，而各界除了看好小戴為中華隊摘下金牌，黃金男雙「王齊麟」、「李洋」的「麟洋配」在贏球後的「聖筊」姿勢，也引發不少的討論關注，網友更笑稱「有神明保佑」。

在「體操」方面，選手們也屢屢刷新中華隊的紀錄，如「丁華恬」取得台灣睽違半世紀站上女子體操的奧運門票、有「貓王」之稱「唐嘉鴻」拿下個人全能第七名、「李智凱」將出戰鞍馬個人單項決賽等事蹟，使得「體操」此一運動項目也受到網友熱議。

此外，本屆奧運有多位年輕的台灣選手，像是柔道男神「楊勇緯」、新國民女友「羅嘉翎」、蝶泳王子「王冠閎」以及台灣三劍客「湯智鈞」、「魏均珩」、「鄧宇成」，不僅在奧運皆獲得不錯的成績，也因顏值高得驚人，使得自身運動比賽項目討論度增高。而除了運動賽事相關討論外，射箭男團也因在頒獎典禮後與日韓選手的自拍照，被許多網友大讚「射箭界TWICE」、「畫面好可愛」。

本次東京奧運火熱登場，許多新台灣年輕選手屢創佳績的表現，使觀眾即使在疫情的衝擊下，仍對未來感到充滿希望。在本次賽事中，台灣選手各個大放異彩、刷新個人紀錄，全台跟著熱血沸騰，讓我們一起期待選手們接下來的每一場表現，一起為中華隊選手們加油吧！

觀看原文→ https://bit.ly/37mBz9i

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

「國民女友」羅嘉翎收到「防護衣告白」 開心回應：謝謝你們

東奧女神必備款！「羽球天后」戴資穎戴的幸運紅線 郭婞淳也搭配同款「小婞運」摘金

輔大東奧加油看板一年前神準預言！4選手均奪牌

驚見舉重女神「冠軍耳環」在台8 女星驚喜「沾光了」

相關新聞

桌球／英雄凱旋 小林盼與莊智淵拚亞運

我國奧運桌球與拳擊代表隊昨返台，在東京奧運奪得桌球混雙銅牌的「小林同學」林昀儒與鄭怡靜受到大批粉絲歡迎，林昀儒受訪談到與...

空手道／王翌達發揮200％ 打出「王氏風格」

空手道空前也可能絕後的奧運舞台，王翌達昨天在男子個人型打出自己的「王氏風格」，雖然無緣晉級排名戰，但他說：「百分之兩百都...

空手道／圓奧運夢 王翌達父親落淚

東京奧運空手道男子「型」競賽昨登場，嘉義市出身的我國選手王翌達在淘汰賽Ｂ組第四位出賽，雖然成績未晉級排名賽，王的父親已感...

讓世界看見台灣 東奧國手金句撼人心

中華代表團六十八位選手的賽程，今天將畫下句點，兩周的時間選手們在奧運場「讓世界看見台灣」，揮灑汗水同時也留下許多「金句」...

今年東京奧運特熱血 「桌球」項目網路聲量爆棚！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週有關「東京奧運」運動項目的網路聲量，帶您看到最受網友熱議的十大運動項目。

高球／效法潘政琮 雙姝第四輪今拚逆轉

中華代表團壓軸出賽的高球女將徐薇淩和李旻，今天將迎接東奧最後一天賽程，兩名女將雖和暫居前三的選手至少有六桿差距，仍不放棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。