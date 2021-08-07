今年東京奧運特熱血 「桌球」項目網路聲量爆棚！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週有關「東京奧運」運動項目的網路聲量，帶您看到最受網友熱議的十大運動項目。

在COVID-19的影響下，眾所矚目的國際運動賽事－東京奧運順利開幕。少了時差問題，多數台灣民眾雖無法到場加油，但幾乎也能同時在線為選手加油，中華健兒則用他們一場場的熱血賽事，一掃全台因疫情而低迷的氛圍。

「桌球」天才帶動奪聲量第一，選手年輕熱血引熱議

東奧10大熱議運動項目網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在所有運動項目的網路聲量中，「桌球」以十二多萬則的討論度，奪得話題第一。桌球天才「林昀儒」在昨（29日）與中國球王樊振東的比賽中，打出名號，讓許多網友直呼「看見台灣桌球的希望」，不少網友因29日的激戰感到熱血沸騰表示「好精采的比賽，小林同學超強的！」、「看完比賽感覺需要掛心臟內科」。此外，桌球教父「莊智淵」在比賽上孤身奮戰的樣子，也使不少網友感動表示「辛苦了～你是最棒的！」、「勇者無懼，謝謝他為台灣征戰」，而兩位的精彩表現也使得桌球相關話題不斷受到熱議。

網路聲量位居第二的「舉重」，則是因舉重女神「郭婞淳」為台灣摘下本屆奧運第一面金牌後，相關的網路討論聲量急速飄升。而後，郭婞淳的相關話題也持續受到關注，其中因教練林敬能在郭婞淳得獎後抱著他的舉動，使得這一幕引發不小的爭議，事後郭婞淳也有臉書發出澄清文，但仍有網友認為此舉不適當，不過有部分民眾覺得「這種事就是當事人的感覺為主！本人都澄清了」、「拿到金牌當然會比較激動，我們觀眾就很感動跳起來了，何況是教練」。

而在聲量第三的「羽球」相關話題中，許多網友引頸期盼世界第一、羽球天后「戴資穎」的出場，而各界除了看好小戴為中華隊摘下金牌，黃金男雙「王齊麟」、「李洋」的「麟洋配」在贏球後的「聖筊」姿勢，也引發不少的討論關注，網友更笑稱「有神明保佑」。

在「體操」方面，選手們也屢屢刷新中華隊的紀錄，如「丁華恬」取得台灣睽違半世紀站上女子體操的奧運門票、有「貓王」之稱「唐嘉鴻」拿下個人全能第七名、「李智凱」將出戰鞍馬個人單項決賽等事蹟，使得「體操」此一運動項目也受到網友熱議。

此外，本屆奧運有多位年輕的台灣選手，像是柔道男神「楊勇緯」、新國民女友「羅嘉翎」、蝶泳王子「王冠閎」以及台灣三劍客「湯智鈞」、「魏均珩」、「鄧宇成」，不僅在奧運皆獲得不錯的成績，也因顏值高得驚人，使得自身運動比賽項目討論度增高。而除了運動賽事相關討論外，射箭男團也因在頒獎典禮後與日韓選手的自拍照，被許多網友大讚「射箭界TWICE」、「畫面好可愛」。

本次東京奧運火熱登場，許多新台灣年輕選手屢創佳績的表現，使觀眾即使在疫情的衝擊下，仍對未來感到充滿希望。在本次賽事中，台灣選手各個大放異彩、刷新個人紀錄，全台跟著熱血沸騰，讓我們一起期待選手們接下來的每一場表現，一起為中華隊選手們加油吧！

觀看原文→ https://bit.ly/37mBz9i

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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