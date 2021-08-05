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高球／連兩輪桿數相同 李旻、徐薇淩保爭牌機會

聯合報 / 特派記者曾思儒／東京即時報導
李旻第二輪兩輪合計138（-4）桿，成績暫列11名，保有爭取獎牌的機會。 路透社
李旻第二輪兩輪合計138（-4）桿，成績暫列11名，保有爭取獎牌的機會。 路透社

我國高球好手徐薇淩和李旻不只是高中、大學同窗，連奧運初體驗前兩輪都繳出同樣桿數，兩人東京奧運首輪都繳出69（-2）桿，兩輪合計138（-4）桿，成績暫列11名，保有爭取獎牌的機會。

先出發的徐薇淩，今天雖以柏忌開場，不過第3到8洞射下4隻小鳥，成績衝上領先群，但轉場後在第11和12洞都吞下柏忌，所幸17洞再抓鳥，單輪繳出5博蒂、3柏忌。

徐薇凌前兩輪與李旻繳出相同桿數！ 法新社
徐薇凌前兩輪與李旻繳出相同桿數！ 法新社

李旻前9洞也抓下3隻小鳥，轉場後第10洞吞下今天第一個柏忌，第13洞射下博蒂，但最後第18洞的開球進長草，多花了一桿才上果嶺，「保帕」推桿小白球更涮了洞口四分之三圈但沒進洞，讓她以柏忌結束今天賽程。

「怎麼會這樣子？」李旻賽後作勢搥牆，表達對第18洞的惋惜，她開玩笑說：「我什麼都不記得，只記得最後一洞。」

鬧完後她正色說，除了最後一推，今天整體狀況都不錯，「有打出想要的球質，也有照自己想要的方式進攻果嶺，整體上執行力都還滿好，希望明後天可以更往前一點。」

兩輪打完的領先者是美國柯達姊妹中的妹妹妮莉（Nelly Korda），她今天從第5洞開始先抓鳥再獵鷹，接續又連3洞博蒂進帳，轉場後又在第12洞到17洞抓下5鳥；第18洞她小白球雖落到沙坑，最終吞下雙柏忌，但單輪成績9鳥、1鷹、1雙柏忌仍亮眼，兩輪打完以129（-13）桿取得4桿領先。

東奧中華隊 2020東京奧運

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