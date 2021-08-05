高球／連兩輪桿數相同 李旻、徐薇淩保爭牌機會
我國高球好手徐薇淩和李旻不只是高中、大學同窗，連奧運初體驗前兩輪都繳出同樣桿數，兩人東京奧運首輪都繳出69（-2）桿，兩輪合計138（-4）桿，成績暫列11名，保有爭取獎牌的機會。
先出發的徐薇淩，今天雖以柏忌開場，不過第3到8洞射下4隻小鳥，成績衝上領先群，但轉場後在第11和12洞都吞下柏忌，所幸17洞再抓鳥，單輪繳出5博蒂、3柏忌。
李旻前9洞也抓下3隻小鳥，轉場後第10洞吞下今天第一個柏忌，第13洞射下博蒂，但最後第18洞的開球進長草，多花了一桿才上果嶺，「保帕」推桿小白球更涮了洞口四分之三圈但沒進洞，讓她以柏忌結束今天賽程。
「怎麼會這樣子？」李旻賽後作勢搥牆，表達對第18洞的惋惜，她開玩笑說：「我什麼都不記得，只記得最後一洞。」
鬧完後她正色說，除了最後一推，今天整體狀況都不錯，「有打出想要的球質，也有照自己想要的方式進攻果嶺，整體上執行力都還滿好，希望明後天可以更往前一點。」
兩輪打完的領先者是美國柯達姊妹中的妹妹妮莉（Nelly Korda），她今天從第5洞開始先抓鳥再獵鷹，接續又連3洞博蒂進帳，轉場後又在第12洞到17洞抓下5鳥；第18洞她小白球雖落到沙坑，最終吞下雙柏忌，但單輪成績9鳥、1鷹、1雙柏忌仍亮眼，兩輪打完以129（-13）桿取得4桿領先。
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言