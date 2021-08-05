多績優新星看東奧被哪位選手圈粉？ 網喊「想整團打包」：太

我國選手在東京奧運各項賽事中表現亮眼，許多運動員瞬間累積超高人氣，吸引大批粉絲支持。有網友就分享，自己在觀賞奧運賽況時，對桌球小將「小林同學」林昀儒的實力感到驚艷，徹底成為死忠粉絲，並好奇問道，在眾多出色選手中，大家「被哪位選手圈粉？」話題引發熱議。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己過去並不認識林昀儒這名運動員，直到他打進桌球男單四強賽，並對決球王樊振東、讓對方陷入苦戰時，才徹底被林昀儒圈粉，直呼「應該很多人沒想到雙方實力差距這麼小，實在太令人驚豔」。

原PO提到，林昀儒接著在銅牌戰對上德國強將奧恰洛夫，曾一度有拿下賽末點的機會，可惜未能打敗對方；最後的團體賽中，林昀儒則終於克服心魔奧洽洛夫、穩定發揮實力，為團體拿下2點積分，雖然團體賽最終落敗，但他的堅強實力無庸置疑、未來不可限量；而分享完自身想法後，原PO也好奇詢問「大家都被哪位選手給圈粉到了？」

文章曝光後，網友紛紛留言「這次應該是被小林同學圈到」、「小林同學，第一次讓我對看桌球比賽產生興趣」、「小林！之後應該會一直追他，想看他成長」、「他跟樊振東那場比賽實在太經典了」、「喜歡小林這種內斂沈穩的選手」、「小林剛崛起就已經關注了，表現一直很穩定」、「小林同學跟樊那場難分難捨，讓人開始注意到他」。

林昀儒在男單桌球四強賽交手球王樊振東，經典一戰讓球迷印象深刻。 圖／美聯社

許多網友也留言大讚其他選手，直呼「小戴，這次真的被圈粉了，欣賞她奮戰不懈的身影」、「楊勇緯，那個征服推特的男人」、「陳玟卉那場有看的人一定很感動」、「王冠閎讓大家看到台灣人也能游泳」、「CT潘讓我從不懂高球到完全懂規則」、「鄭兆村啊，那個動作投完，主播都無聲」、「莊智淵，被他的精神感動」、「李智凱，體操很帥」、「球技麟洋」、「郭婞淳，被她的努力震撼」、「黃筱雯吧，覺得很勵志」等，一一點名各項運動的出色選手。

不少人則說「每個選手都很可愛」、「這屆竄出不少績優新星，期待巴黎奧運」、「這次奧運選手能見度高很多，選手都很認真可愛，不論是否有得牌」、「希望他們繼續發光發熱」、「平常都有在關注這些運動員了，每個都很喜歡」、「所有選手無論拿不拿牌都很讚」、「這次的選手都大顯身手，都是台灣之光」、「整團都想打包」。

中華隊在本屆奧運創下歷史紀錄，目前總計已經拿下11面獎牌。圖為郭婞淳在東奧奪下金牌。特派記者余承翰／東京攝影

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