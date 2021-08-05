快訊

「銀河」、「妮妲」接力生成 三颱共舞最新路徑曝光

鴻海砸錢買下旺宏電子六吋晶圓廠 交易金額曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多績優新星看東奧被哪位選手圈粉？ 網喊「想整團打包」：太

聯合新聞網 / 綜合報導
中華隊在東奧賽事表現亮眼，許多選手瞬間累積高人氣。圖為東奧開幕式時中華隊進場。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊在東奧賽事表現亮眼，許多選手瞬間累積高人氣。圖為東奧開幕式時中華隊進場。特派記者余承翰／東京攝影

我國選手在東京奧運各項賽事中表現亮眼，許多運動員瞬間累積超高人氣，吸引大批粉絲支持。有網友就分享，自己在觀賞奧運賽況時，對桌球小將「小林同學」林昀儒的實力感到驚艷，徹底成為死忠粉絲，並好奇問道，在眾多出色選手中，大家「被哪位選手圈粉？」話題引發熱議。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己過去並不認識林昀儒這名運動員，直到他打進桌球男單四強賽，並對決球王樊振東、讓對方陷入苦戰時，才徹底被林昀儒圈粉，直呼「應該很多人沒想到雙方實力差距這麼小，實在太令人驚豔」。

原PO提到，林昀儒接著在銅牌戰對上德國強將奧恰洛夫，曾一度有拿下賽末點的機會，可惜未能打敗對方；最後的團體賽中，林昀儒則終於克服心魔奧洽洛夫、穩定發揮實力，為團體拿下2點積分，雖然團體賽最終落敗，但他的堅強實力無庸置疑、未來不可限量；而分享完自身想法後，原PO也好奇詢問「大家都被哪位選手給圈粉到了？」

文章曝光後，網友紛紛留言「這次應該是被小林同學圈到」、「小林同學，第一次讓我對看桌球比賽產生興趣」、「小林！之後應該會一直追他，想看他成長」、「他跟樊振東那場比賽實在太經典了」、「喜歡小林這種內斂沈穩的選手」、「小林剛崛起就已經關注了，表現一直很穩定」、「小林同學跟樊那場難分難捨，讓人開始注意到他」。

林昀儒在男單桌球四強賽交手球王樊振東，經典一戰讓球迷印象深刻。 圖／美聯社
林昀儒在男單桌球四強賽交手球王樊振東，經典一戰讓球迷印象深刻。 圖／美聯社

許多網友也留言大讚其他選手，直呼「小戴，這次真的被圈粉了，欣賞她奮戰不懈的身影」、「楊勇緯，那個征服推特的男人」、「陳玟卉那場有看的人一定很感動」、「王冠閎讓大家看到台灣人也能游泳」、「CT潘讓我從不懂高球到完全懂規則」、「鄭兆村啊，那個動作投完，主播都無聲」、「莊智淵，被他的精神感動」、「李智凱，體操很帥」、「球技麟洋」、「郭婞淳，被她的努力震撼」、「黃筱雯吧，覺得很勵志」等，一一點名各項運動的出色選手。

不少人則說「每個選手都很可愛」、「這屆竄出不少績優新星，期待巴黎奧運」、「這次奧運選手能見度高很多，選手都很認真可愛，不論是否有得牌」、「希望他們繼續發光發熱」、「平常都有在關注這些運動員了，每個都很喜歡」、「所有選手無論拿不拿牌都很讚」、「這次的選手都大顯身手，都是台灣之光」、「整團都想打包」。

中華隊在本屆奧運創下歷史紀錄，目前總計已經拿下11面獎牌。圖為郭婞淳在東奧奪下金牌。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊在本屆奧運創下歷史紀錄，目前總計已經拿下11面獎牌。圖為郭婞淳在東奧奪下金牌。特派記者余承翰／東京攝影

PTT 東京奧運 林昀儒 郭婞淳 李智凱 楊勇緯

延伸閱讀

空手道精靈文姿云洋裝側踢照曝光 網友狂喊：踢我拜託

體操／帶李智凱圓夢 阿信教練當年無緣奧運全因「跳機事件」

羽球／「站在場上的不是你」 戴資穎重話回應酸民

與姊姊戴靖潔同框 麥當勞推出戴資穎首支紀實片感動萬人

相關新聞

高球／連兩輪桿數相同 李旻、徐薇淩保爭牌機會

我國高球好手徐薇淩和李旻不只是高中、大學同窗，連奧運初體驗前兩輪都繳出同樣桿數，兩人東京奧運首輪都繳出69（-2）桿，兩...

多績優新星看東奧被哪位選手圈粉？ 網喊「想整團打包」：太

我國選手在東奧各項賽事中表現亮眼，許多運動員瞬間累積超高人氣，吸引大批粉絲支持。有網友就分享，自己在觀賞奧運賽況時，對桌球小將「小林同學」林昀儒的實力感到驚艷，徹底成為死忠粉絲，並好奇問道，在眾多出色選手中，大家「被哪位選手圈粉？」話題引發熱議。

東奧國手心靈導師 台師大季力康帶領團隊助抗壓

台灣選手在東京奧運拿下多面獎牌，台師大運動休閒學院院長季力康帶領的團隊，提供專業心理訓練與諮詢服務，協助選手克服壓力，扮...

自由車／完成二度奧運之旅 盧秀燕赴馮俊凱苗栗老家打氣

台中自由車一哥、原住民泰雅族馮俊凱，是唯一代表我國參加東京奧運男子自由車公路賽的選手，二度踏上奧運殿堂。

高球／不符合7天隔離專案 李旻好無奈

體育署和中華奧會為東京奧運中華代表團提出的防疫專案，獲得中央流行疫情指揮中心通過，選手入住防疫旅館的天數從14天縮減為7...

台灣東奧創佳績辦遊行慶祝？教育部：有初步規劃

台灣選手今年在東京奧運中，創下歷史佳績，是否比照2017年世大運舉辦遊行？教育部次長林騰蛟表示，教育部有初步構想，但計劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。