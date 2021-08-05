快訊

美撤軍阿富汗惹議 電影《戰爭機器》早預言？

「為何不迎郭婞淳」幻象戰機迎東奧選手惹議 軍方說難言之隱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／幻象迎接超帥 李洋「第一視角」曝整排選手反應

聯合新聞網 / 綜合報導
參加東京奧運的中華羽球代表隊昨天傍晚凱旋歸國，男子雙打奪得金牌的選手王齊麟（右）、李洋（左）站在接機親友前秀出金牌。記者陳嘉寧／攝影
參加東京奧運的中華羽球代表隊昨天傍晚凱旋歸國，男子雙打奪得金牌的選手王齊麟（右）、李洋（左）站在接機親友前秀出金牌。記者陳嘉寧／攝影

中華隊在東京奧運表現亮眼，昨天(4日)羽球團隊也在下午搭機返台，政府派4架幻象2000戰機升空歡迎，對此羽球男雙「麟洋配」李洋在IG限時動態拍下「大家看到幻象2000」的反應，只見一排選手「緊貼窗戶」，因為覺得很帥，紛紛拿起手機錄影。

中華隊今年在東奧羽球競賽項目穿銀戴銀大放異彩，讓世界看見台灣，政府為表達對體育的支持，有4架幻象2000戰機卑新竹空軍機地起飛，在空中迎接搭載羽球國手的華航班機，幻象戰機施放熱焰彈，慶祝國手凱旋歸來。

李洋晚間也在IG限時動態發出了其他選手們「看到幻象2000的反應」，因為機會難得，加上真的「太帥了」，因此可見影片內的選手「整排全神貫注拿著手機對著窗外錄影」情緒相當興奮，他也開心寫著「幸好天氣給力！」。

圖／李洋IG(@leeyang0812)
圖／李洋IG(@leeyang0812)

下機後機場與航空公司人員更是夾道歡迎羽球隊成員，宛如一場英雄遊行，機場大廳也被接機民眾擠得水洩不通。「麟洋配」也表示，在短暫休息後將重新回到運動員身分，努力為接下來的賽事，甚至是三年後的巴黎奧運繼續努力。

東奧中華隊 2020東京奧運 李洋 羽球 王齊麟

延伸閱讀

幻象戰機升空 國防部：感謝選手讓世界看見台灣精神

政院：合法範圍內盼促成「麟洋配」代言台酒

羽球／麟洋配回來了！ 回應獎金怎麼用、分享登凸台前心情

麟洋配終局線上圖太夯 已有民眾申請商標註冊

相關新聞

羽球／幻象迎接超帥 李洋「第一視角」曝整排選手反應

中華隊在東京奧運表現亮眼，昨天(4日)羽球團隊也在下午搭機返台，政府派4架幻象2000戰機升空歡迎，對此羽球男雙「麟洋配」李洋在IG限時動態拍下「大家看到幻象2000」的反應，只見一排選手因為覺得很帥，紛紛拿起手機錄影。

麟洋問到飽不避諱獎金話題 王麒麟：不會專注在這上面

在幻象戰機伴飛並發射熱焰彈迎接下，東京奧運羽球代表隊昨天帶著一金一銀的佳績返國，包括世界球后戴資穎、羽球一哥周天成都直呼...

田徑／標槍雙俠受困心魔 失望萌退意

期待多高，失落就有多大。我國「標槍雙俠」鄭兆村和黃士峰昨天在東京奧運男子標槍資格賽都沒能有好發揮，雙雙無緣決賽，除代表中...

軍機護駕蹭熱 所耗資源應當去換下一個戴資穎

2021東京奧運晚了一年後，如願開打。而且不打則已，一打就翻雲覆雨，因為在過去兩週裡，拜中華健兒於奧運賽場上英勇表現之賜，使得過去體育新聞無法登上台灣各大媒體版面的頹勢就此扭轉。也由於來自台灣的選手們

不只帥、勇於堅持更讓人熱愛！盤點20大台灣奧運天菜男神

隨著東京奧運揭開序幕，全台掀起一陣奧運風潮，大家不約而同地守在螢幕前為我們的台灣選手們加油打氣！看著他們在場上精湛表現，再加上專注又帥氣的神情，任誰都會被迷得神魂顛倒呀！今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，本屆的超實力台灣奧運男神們，到底是誰擄獲了網友的心呢？

圖表／中華隊4日焦點 空手道小清新文姿云出賽搶牌

東京奧運空手道項目今天開打，台灣女將「小清新」文姿云將於今天下午登場，黃昊昀透露，同組俄羅斯女將感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此今天上午過磅並未出現，也沒與其他選手接觸。 由於空手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。