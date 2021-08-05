羽球／幻象迎接超帥 李洋「第一視角」曝整排選手反應

中華隊在東京奧運表現亮眼，昨天(4日)羽球團隊也在下午搭機返台，政府派4架幻象2000戰機升空歡迎，對此羽球男雙「麟洋配」李洋在IG限時動態拍下「大家看到幻象2000」的反應，只見一排選手「緊貼窗戶」，因為覺得很帥，紛紛拿起手機錄影。

中華隊今年在東奧羽球競賽項目穿銀戴銀大放異彩，讓世界看見台灣，政府為表達對體育的支持，有4架幻象2000戰機卑新竹空軍機地起飛，在空中迎接搭載羽球國手的華航班機，幻象戰機施放熱焰彈，慶祝國手凱旋歸來。

李洋晚間也在IG限時動態發出了其他選手們「看到幻象2000的反應」，因為機會難得，加上真的「太帥了」，因此可見影片內的選手「整排全神貫注拿著手機對著窗外錄影」情緒相當興奮，他也開心寫著「幸好天氣給力！」。

圖／李洋IG(@leeyang0812)

下機後機場與航空公司人員更是夾道歡迎羽球隊成員，宛如一場英雄遊行，機場大廳也被接機民眾擠得水洩不通。「麟洋配」也表示，在短暫休息後將重新回到運動員身分，努力為接下來的賽事，甚至是三年後的巴黎奧運繼續努力。

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