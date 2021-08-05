不只外表帥，勇於堅持更讓人熱愛！盤點20大台灣奧運天菜男神

帥氣英姿迷倒眾人

隨著東京奧運揭開序幕，全台掀起一陣奧運風潮，大家不約而同地守在螢幕前為我們的台灣選手們加油打氣！看著他們在場上精湛表現，再加上專注又帥氣的神情，任誰都會被迷得神魂顛倒呀！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，本屆的超實力台灣奧運男神們，到底是誰擄獲了網友的心呢？

image source：IG@yangyungwei









No.10 唐嘉鴻

有著可愛的小虎牙，擅長「直體貓跳」而有著「亞洲貓王」稱號的唐嘉鴻，在奧運男子競技體操全能項目獲得第七名，創下台灣體操項目的最佳成績。



唐嘉鴻小時候是過動兒，被父母送去學體操，看了電影《翻滾吧！男孩》決心轉學到宜蘭投入訓練，爸爸在家打造練習室自製體操器材，陪著他練習。

唐嘉鴻的手肘曾受傷到無法伸直，讓他一度哭著想放棄，反覆進行三次手術治療，即使如此，他仍舊憑著無盡努力與精湛表現折服網友，在國際賽事上奪下單槓金牌、地板銀牌等佳績，貓王就是帥到讓人心動啊！

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No.9 盧彥勳

5度登上奧運殿堂的台灣網球一哥盧彥勳表示，最後一場職業賽能代表台灣出征東京奧運，是非常有意義且光榮的事情。

盧彥勳小二加入網球校隊，國二首次出國比賽，一路努力不懈，青少年網球排名一路竄升至亞洲第一、世界排名第三。

當時在2010年溫網單打16強戰中，盧彥勳擊敗美國前世界球王羅迪克，一戰成名，世界排名也一度攀升到33名，帥氣模樣與沉穩表現征服球迷的心。如今將告別網壇，網友不捨卻也祝福，他退休後不會離開網球，盼成立訓練基地貢獻自己的經驗，為台灣再培養更多的網球人才。

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No.8 湯智鈞

許多姨母心中的小可愛「湯包」湯智鈞年僅20歲，國小就開始射箭，如今與隊友一同射下男團銀牌，個人賽中也展現出高度穩定性及抗壓性，擊敗了強敵韓國，最終獲得第四名。

小時候看到射箭比賽覺得很帥氣，決定參加射箭隊，國中一度想放棄，最後因教練一句「不想練就退隊去念書」振作苦練，奪下男團亞運金牌、世大運銀牌等獎項。這次為了奧運比賽，湯智鈞連續訓練兩個月沒有回家，父母雖然不捨，依舊給予支持鼓勵，網友也相當看好他，希望這顆把姐姐的心都射穿的湯包，未來能繼續在場上大放異彩。

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No.7 莊智淵

同樣5度出征奧運的「桌球教父」莊智淵，從小前往中國訓練，每天練習11小時，以「快打」加上高質量的反手行走江湖，在男單16強賽事奮力纏鬥到最後一局，最終雖惜敗無緣晉級，精采比賽仍獲得喝采。



為了培養桌球小苗，莊智淵不惜扛下上億貸款創立高雄鼓山的智淵乒乓球館，更是個有著溫暖內心的硬漢，時常為了浪浪出錢出力，替牠們尋找一個家，網友紛紛稱讚「淵哥」對社會的貢獻，這樣有夢想、懂實踐又善良的男人，實在帥到讓人忍不住心動啦！

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No.6 王冠閎

19歲的王冠閎年紀輕輕，表現不俗，2020年就打破世界青少年紀錄，成為台灣首位創紀錄的選手，有「台灣蝶王」的稱號。首次踏上東京奧運就游出1分54秒44成績，帥氣的外型及結實胸肌腹肌的勻稱身材，讓王太太們為之瘋狂，紛紛留言狂讚「真的帥到炸」、「體能強又長得帥，想逼死誰」。

雖然無緣挺進準決賽，但也被網友稱讚，就預賽成績對照銅牌得主的成績，確實具有奪牌實力。面對挫折，王冠閎抱持正面態度，強調會繼續努力不輕易放棄，積極的想法也讓粉絲紛紛留言鼓勵。

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No.5 李智凱

曾在電影《翻滾吧！男孩》以「菜市場凱」聞名的李智凱，如今變成「鞍馬王子」啦！拿手的「湯瑪士迴旋」獲國際體操總會採納為教案，評為最標準的動作，這次東京奧運鞍馬決賽中再度展現拿手絕活，在完美落地一刻爆出歡呼。

李智凱賽後與教練林育信相擁而泣，猶如當年那個愛體操的小孩子，和亦師亦父的教練努力苦拚好幾年，溫馨的畫面讓網友感動不已。而他精采帥氣的表現，不但讓全台灣粉絲為之瘋狂，不少外國網友也發文讚美「台灣的李智凱令人難以置信」，以總分15.400的高分摘銀，拿下台灣體操史上第一面獎牌。

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No.4 王齊麟

聖筊組合「麟洋配」的羽球男雙金牌戰，王齊麟和搭檔李洋與對手激戰，最後以直落二打敗中國獲得金牌，頒獎典禮上兩人深情對望也羨煞眾人，不少網友封他們為「麟洋CP」，甚至要他們原地結婚。

高挑的王齊麟時常露出開朗笑臉，讓網友心跳漏了一拍，有著摩羯座的悶騷個性，超在意髮型與穿搭，時常詢問網友造型意見，對身材很在意，練出一身結實的冰塊腹肌，讓他穿衣顯瘦、脫衣有肉。這個可愛的大男孩對家人也相當孝順，曾拿出獎金幫爸爸換新車，帥氣溫暖的形象讓網友大讚是最佳女婿人選。

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No.3 李洋

相較常常搞笑回話的隊友王齊麟，李洋形象更顯靦腆，兩人雖然愛鬥嘴，還是經常公開感謝對方。賽後李洋也在直播訪問中感謝球迷相挺，表示能被粉絲看見是件很幸福的事。

先前曾被要求看著對方說感謝的話，沒想到兩人竟然說出「怕會情不自禁，就親下去」，讓粉絲整個暴動了起來，直說麟洋配太閃了！雖然兩人都有女友陪伴，對於粉絲們將彼此湊對，李洋也高EQ回應：「搭檔間關係本來就像情侶一樣，大家這樣形容應該也蠻好的。」讓網友更加喜歡他的自然討喜，給予這對組合滿滿的支持。

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No.2 林昀儒

年僅19歲的「小林同學」林昀儒奪下了許多姊姊、姨母們的關注！過去就曾多次領隊參加國際賽事，是台灣史上最年輕的世界桌球錦標賽代表隊成員。在東奧男子個人賽中獲得第四名，更與鄭怡靜搭檔獲得桌球混合雙打銅牌的好成績。

早在16歲時，他就曾在亞運打敗中國新生代主將王楚欽，隔年更接連打敗國家隊兩大主將樊振東、馬龍，也讓林昀儒成為中國的重要假想敵之一。更厲害的是，他有相當強大的心理素質，在場上總是不顯露任何情緒秒殺對手。自從打出好成績後身上多了「天才」標籤，但林昀儒卻說：「很多人說我是天才，但他們不知道，我唯一休息的日子，是上場比賽的那一天。」成熟的思想讓網友相當讚賞，紛紛祝福這個年輕帥氣的運動員再創佳績。

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No.1 楊勇緯

有著陽光帥氣的外表，被稱為台灣「柔道男神」的楊勇緯，首度前進奧運殿堂，就為台灣帶來好成績，在東奧男子60公斤級冠軍戰勇奪銀牌，也成為拿下首面台灣柔道奧運獎牌的第一人。

楊勇緯在東京奧運賽場上，靠著精湛的技術、帥氣的外型，瞬間吸引了不少人關注，被他的場上勇猛帥姿圈粉，不只是讓台灣人感動，魅力還延燒到日本，連日本網友也說：「看他比賽，會直接被圈粉！」更有許多台日網友紛紛稱自己是「楊太太」，IG也是粉絲數飆升，成為新一代運動天菜。

能有今天這樣的成績，楊勇緯表示，是家人強韌的愛與後盾支持，成就他在奧運殿堂發光發熱。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年7月23日至2021年8月2日，共11天。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣奧運男神』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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