圖表／中華隊4日焦點 空手道小清新文姿云出賽搶牌

圖取自教育部臉書

東京奧運空手道項目今天開打，台灣女將「小清新」文姿云將於今天下午登場，黃昊昀透露，同組俄羅斯女將感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此今天上午過磅並未出現，也沒與其他選手接觸。

由於空手道奧運和一般公開賽不同，採分組循環賽，每組排名前2晉級4強，再打交叉淘汰，且不設銅牌戰，意味只要順利挺進4強，就可提前篤定拿牌。

至於女子高爾夫方面，台灣雙姝徐薇淩與李旻今天雙雙繳出低於標準2桿的69桿，兩人也同樣並列第7，且與排頭的瑞典女將薩克斯卓（Madelene Sagstrom）只差3桿，只要接下來穩定發揮，也有一搏獎牌機會。

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