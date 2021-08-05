快訊

直播／全台有感！05:50宜蘭規模6.1地震 氣象局說明

盧碧出現轉折插曲另有颱風恐生成 中南部仍防致災降雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圖表／中華隊4日焦點 空手道小清新文姿云出賽搶牌

聯合新聞網 / 整理

圖取自教育部臉書
圖取自教育部臉書

東京奧運空手道項目今天開打，台灣女將「小清新」文姿云將於今天下午登場，黃昊昀透露，同組俄羅斯女將感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此今天上午過磅並未出現，也沒與其他選手接觸。

由於空手道奧運和一般公開賽不同，採分組循環賽，每組排名前2晉級4強，再打交叉淘汰，且不設銅牌戰，意味只要順利挺進4強，就可提前篤定拿牌。

至於女子高爾夫方面，台灣雙姝徐薇淩與李旻今天雙雙繳出低於標準2桿的69桿，兩人也同樣並列第7，且與排頭的瑞典女將薩克斯卓（Madelene Sagstrom）只差3桿，只要接下來穩定發揮，也有一搏獎牌機會。

東奧中華隊 2020東京奧運

相關新聞

穿金戴銀返國 夾道賀羽球英雄

在幻象戰機伴飛並發射熱焰彈迎接下，東京奧運羽球代表隊昨天帶著一金一銀的佳績返國，包括世界球后戴資穎、羽球一哥周天成都直呼...

田徑／標槍雙俠 失望萌退意

期待多高，失落就有多大。我國「標槍雙俠」鄭兆村和黃士峰昨天在東京奧運男子標槍資格賽都沒能有好發揮，雙雙無緣決賽，除代表中...

獎金榜／中華隊好棒！27位選手拿走1.6億國光獎金

台灣選手在東京奧運（東奧）表現亮眼、為國爭光，截稿至今已為中華隊奪下2金4銀4銅，打破歷年參賽紀錄，除了有獎牌外，回國也能拿到國光獎金，像是奧運金牌可獲2000萬元，截至目前為止，27名台灣選手一共拿走國光獎金1億6325萬元，是歷年來奧運發獎金最多的一次，事實上台灣的國光獎金並未輸給國外。《聯合新聞網》整理出選手們的優渥獎金表，並呈現圖表對照台灣與國外的金獎獎金差異。

圖表／中華隊4日焦點 空手道小清新文姿云出賽搶牌

東京奧運空手道項目今天開打，台灣女將「小清新」文姿云將於今天下午登場，黃昊昀透露，同組俄羅斯女將感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此今天上午過磅並未出現，也沒與其他選手接觸。 由於空手

空手道／文姿云今爭牌

東京奧運賽程進入倒數四天，我國目前仍剩下女子高球隊與空手道隊賽程尚未結束，其中女子高球首輪在昨天開打，我國好手徐薇淩、李...

田徑／沒跑進決賽 陳奎儒淚不甘

奧運初體驗的滋味是鹹鹹的淚水，我國跨欄好手陳奎儒前天東京奧運男子一一○公尺跨欄預賽結束已經感動落淚，昨天跑完準決賽，他再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。