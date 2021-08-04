空手道／驚傳同組有選手染疫 文姿云晉級利多

被寄予奧運奪牌厚望的空手道女子55公斤量級名將文姿云明天亮相，今天傳出同組選手染疫退賽，同組參賽選手也從5人變成4人，教練黃昊昀也說：「籤運算還不錯。」

東京奧運空手道項目今天開打，台灣女將「小清新」文姿云將於明天下午登場，黃昊昀透露，同組俄羅斯女將感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此今天上午過磅並未出現，也沒與其他選手接觸。

由於文姿云賽前不喜歡看籤表，黃昊昀也只簡單表示，愛徒只要臨場正常發揮，小組賽出線應該不是問題，「姿姿場上只怕亂，只要她能穩得住，發揮她高度和力量的優勢，我們對她是有信心的。」

由於空手道奧運和一般公開賽不同，採分組循環賽，每組排名前2晉級4強，再打交叉淘汰，且不設銅牌戰，意味只要順利挺進4強，就可提前篤定拿牌。

至於女子高爾夫方面，台灣雙姝徐薇淩與李旻今天雙雙繳出低於標準2桿的69桿，兩人也同樣並列第7，且與排頭的瑞典女將薩克斯卓（Madelene Sagstrom）只差3桿，只要接下來穩定發揮，也有一搏獎牌機會。

徐薇淩透露，看到男子選手潘政琮從首日落後，到最後拿下銅牌，她也深受激勵，目前與排頭僅有3桿之差，基本上不算難追，第2回合她會延續自己的作戰策略，「還有要多撐點傘，今天是有點被曬怕了。」

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