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幻象戰機迎選手榮歸花數百萬 省錢市長柯文哲這樣說

軍機護駕蹭熱 所耗資源應當去換下一個戴資穎

聯合新聞網 / Dennis
如果把資源拿來對弱勢的體育選手們雪中送炭，也許下一個戴資穎就可以孕育而出。特派記者余承翰／東京攝影
如果把資源拿來對弱勢的體育選手們雪中送炭，也許下一個戴資穎就可以孕育而出。特派記者余承翰／東京攝影

2021東京奧運晚了一年後，如願開打。而且不打則已，一打就翻雲覆雨，因為在過去兩週裡，拜中華健兒於奧運賽場上英勇表現之賜，使得過去體育新聞無法登上台灣各大媒體版面的頹勢就此扭轉。也由於來自台灣的選手們在奧運賽場上演出場場激勵人心的比賽，彷彿把近期困擾台灣民眾的新冠疫情、紓困與豪雨淹水等議題，拋在九霄雲外，東京奧運儼然成為台灣民眾因為疫情關係必須在家隔離期間最佳精神糧食，這就是體育的魅力。

直到目前為止，中華隊總計以2金4銀5銅的成績位居所有參賽國排行20，可是已經是歷年來最佳成績，這也是為何台灣在短期之內會出現東京奧運全民瘋的情況。郭婞淳、林昀儒、王齊麟與李洋等這些過去令民眾與媒體陌生的名字，自從他們在奧運會上奪下獎牌後，一夕之間頓時成為家喻戶曉的民族英雄。十年寒窗無人問，一舉成名天下知，這對本屆中華好手來說，可是最深刻的領悟。

然而就當全民依舊沈溺在東京奧運所帶來喜悅的同時，身為體育主事者的相關單位則必須想盡辦法如何延續本屆東京奧運的佳績。雖然說，體育署過去幾年有所謂的「黃金計畫」，乃是針對幾位重點選手給予較多的資源來面對未來的國際賽，而且這些選手也都不負期待的為中華隊在奧運賽場上凱旋而歸，但是台灣仍有許多選手都是處於十分弱勢也得不到資源的窘境。

相較於選手們奪牌前後的差別待遇，從各個政府不斷的加碼奪牌獎金、政治人物持續用社交媒體發文來蹭熱度，最後甚至直接動用空軍戰鬥機來「護駕」奪牌選手歸國等令人不可思議的舉動，雖然說是可以凸顯政治人物對於體育重視的態度，可是以一個長期觀察體育動態的角度，這些錦上添花的舉動實在令人作噁，且感到不恥。

中華隊在今年東京奧運成績亮眼，「穿金戴銀」的羽球國手包含李洋、王齊麟、戴資穎等選手搭乘華航班機返台，政府將安排4架幻象戰機升空迎接。圖／國防部發言人
中華隊在今年東京奧運成績亮眼，「穿金戴銀」的羽球國手包含李洋、王齊麟、戴資穎等選手搭乘華航班機返台，政府將安排4架幻象戰機升空迎接。圖／國防部發言人

但話又說回來，體育賽事就是需要愛跟風與愛看熱鬧的人，才能把該項體育賽事推廣做到最大化，所以說這些種種令人費解的現象，多少還是帶來不少正能量。只不過，在東京奧運眼看就要即將接入尾聲之時，台灣未來的體育藍圖就是如何，其實才是真正該被討論的話題。

過去，台灣棒壇曾出現一名奇男子叫陳金鋒，他的出現仿佛就是為中華隊而生的男人。在棒球國族主義的驅使下，陳金鋒的全壘打一度是能夠牽動全島民眾的情緒。但是自從陳金鋒從國家隊退役後，如今還沒有一名中華隊主砲能夠接手陳金鋒所空出「中華隊不動第四棒」的空缺。不同於台灣，日本、韓國與美國等棒球強權，他們的國家隊可以持續換血而依舊保持著一定的水準與實力，而並非倚靠單一球員來主持大局，對此就可以看出棒球整體實力上的差距。

回過頭來看，細數本屆奧運會選手，如：羽球一姐戴資穎如今已經27歲，如果繼續征戰巴黎奧運，年紀將到而立之年，到時候能否保持如今的巔峰狀態乃是未知數。所以，台灣羽球界未來三年裡能否再出現一個「戴資穎」就是驗證體育政策是否走上正軌的要件之一。

放眼未來的杭州亞運、巴黎奧運，甚至洛杉磯奧運，不應當依靠本屆奧運會中表現出色的選手們繼續的為國爭光，畢竟選手的職業生涯有限，而且他們不是機器人，就算是一流的超跑，在多年的馳騁沙場後多少都會出現折損，更何況是血肉之軀的運動員。政府單位更該做的事，應當是幫助目前仍嗷嗷待哺且待開發的球員尋找伯樂，或是如何建立適合體育發展的環境，而非派軍機上天空尋找冠軍光環，畢竟派軍機燒的是納稅人的錢，如果把這些資源拿來對弱勢的體育選手們雪中送炭，也許下一個戴資穎就可以孕育而出。

東奧中華隊 2020東京奧運

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