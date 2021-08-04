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舉重／謝昀庭無緣獎牌 父：收拾心情再接再厲

中央社 / 台中4日電
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重109公斤以上量級B組賽事上陣，排名第6，無緣獎牌。謝爸爸表示，盡力就好，希望收拾心情，再接再厲，為接下來賽事繼續鍛鍊。 美聯社
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重109公斤以上量級B組賽事上陣，排名第6，無緣獎牌。謝爸爸表示，盡力就好，希望收拾心情，再接再厲，為接下來賽事繼續鍛鍊。 美聯社

台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重109公斤以上量級B組賽事上陣，排名第6，無緣獎牌。謝爸爸表示，盡力就好，希望收拾心情，再接再厲，為接下來賽事繼續鍛鍊。

21歲的台灣舉重選手謝昀庭，出征東京奧運男子舉重，謝昀庭家人今天齊聚客廳，守在電視機前觀賽，跨海為他加油，台中市長盧秀燕在賽前赴謝家致意，送上祝賀花束。

謝昀庭出賽前一天，謝爸爸緊張到一夜未眠，特地安排休假，就是要在家守在電視機前，好好為謝昀庭加油，雖然最後未能拿下獎牌。

謝爸爸表示，盡力就好，能夠參加奧運賽事很開心，對家人來說已經是莫大榮耀，希望昀庭收拾好心情，再接再厲，為明年的亞運以及3年後的奧運，再好好加強、鍛鍊自己。

謝媽媽說，謝昀庭的阿嬤在今年初去世，謝昀庭和阿嬤的感情非常好，阿嬤離開帶給謝昀庭相當大打擊，他曾經和阿嬤約定要到奧運參賽，如果阿嬤還在世，昀庭會把這個榮耀和阿嬤分享。

謝昀庭在東京奧運男子舉重109公斤以上量級（無限量級）B組賽事上陣，抓舉172公斤，挺舉206公斤，以總和378公斤，排名B組第6，無緣站上頒獎台，最終總名次得待晚間A組成績出爐後，才能確定。

東奧中華隊 2020東京奧運

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