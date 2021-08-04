獎金榜／中華隊好棒！27位選手拿走1.6億國光獎金

台灣選手在東京奧運（東奧）表現亮眼、為國爭光，截稿至今已為中華隊奪下2金4銀4銅，打破歷年參賽紀錄，除了有獎牌外，回國也能拿到國光獎金，像是奧運金牌可獲2000萬元，截至目前為止，27名台灣選手一共拿走國光獎金1億6325萬元，是歷年來奧運發獎金最多的一次，事實上台灣的國光獎金並未輸給國外。《聯合新聞網》整理出選手們的優渥獎金表，並呈現圖表對照台灣與國外的金獎獎金差異。

東京奧運台灣選手國光獎金表。（製表／聯合新聞網）

依據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》規範，奧運屬於最高級別的1等比賽，金牌的獎金為2000萬元，銀牌與銅牌依序為700萬元與500萬元。前3名的選手，可選擇「一次領」或「按月領取」獎金，若採用按月領取，金、銀、銅牌分別每月可領12.5萬、3.8萬、2.4萬元。

除了前3名，在東奧比賽中若擠進8強賽（前8名），將會得到「二等獎章」，第4名為300萬元，第5、6名可得150萬元，第7、8名為90萬元。以湯智鈞為例，在射箭男子團體奪得銀牌，並在射箭男子個人項目拿下第4名，可獲得700萬與300萬共1000萬元的國光獎金。

李智凱體操奪銀 獎金再加碼

此外，若打進八強賽若未能晉級四強，會以第五名計算。如2日的東奧桌球女子團體賽8強賽，鄭怡靜、陳思羽、鄭先知敗給日本隊，可各獲得150萬元獎金。教育部體育署針對基礎運動種類提高獎金額度，如體操、田徑、游泳項目奪牌後會額外加碼50%獎金。以李智凱奪體操銀牌為例，獎金可拿到700萬＋350萬後的1050萬元。此次至少有27名台灣選手一共拿走國光獎金1億6325萬元。

「鞍馬王子」李智凱在體操男子鞍馬項目奪得銀牌，為台灣拿下在奧運史上的首面體操獎牌。記者季相儒／攝影

超勇！小林同學11天出場10比賽

「小林同學」林昀儒11天出場10場比賽，先是打完桌球男女混雙，拿下銅牌後，隔天出戰個人賽，拿下第4名的成績；再來僅短短休息1天就加入男團比賽，可惜於8強賽敗給德國隊，無緣晉級4強。不過這樣的「鐵人賽程」令不少網友佩服，小林同學辛苦的回報也獲得銅牌獎金500萬、男單第4名300萬及男團150萬，共950萬元的國光獎金。

我國桌球男團昨天在東京奧運八強賽不敵德國，林昀儒（左）獨拿兩點，並打敗曾在男單銅牌戰擊敗他的奧恰洛夫（右）。特派記者余承翰／東京攝影

台灣金獎獎金全球第2 只輸這國家

台灣金牌選手可領國光獎金2000萬元，對照國外又是如何呢？《富比士》（Forbes）1日公布10個金牌獎金最優渥的國家，台灣位居第2，僅輸給新加坡的100萬星幣（約2064萬台幣）；第3高的是印尼，可獲50億印尼盾（約972萬台幣），奧運冠軍還能終身領取每月約1400美元的津貼。

各國金獎獎金比一比。（製表／聯合新聞網）

日本未列前10 獎金僅128萬

第4名國家為孟加拉，為30萬美元（約837萬台幣）；第5名為哈薩克25萬美元（約698萬台幣），第6至第10名馬來西亞約23.7萬美元（約661萬台幣）、義大利18萬歐元（約597萬台幣）、菲律賓1000萬菲律賓披索（約560萬台幣）、匈牙利5000萬福林（約465萬台幣）、科索沃10萬歐元（約332萬台幣）。至於地主國日本，金牌獎金僅有500萬日圓（約新台幣128萬元），未列進前10名榜單。

白俄羅斯香腸吃到飽

此外，不少國家除了有比賽獎金，也針對奧運金牌選手祭出不同獎金或附加的「福利」來鼓勵選手，像是南韓獎牌得主可免除兵役；德國可以免費喝德國啤酒一輩子；白俄羅斯可香腸吃到飽等。

不過最讓人羨慕的，就是菲律賓選手迪亞茲（Hidilyn Diaz）在此次東奧拿下女子55公斤金牌，也是菲律賓史上第一面金牌，除了能拿到約560萬台幣的獎金外，還能終身免費搭飛機（亞洲航空、菲律賓航空），獲得房地產商贊助的土地、豪宅、公寓及民間企業提供的獎金與免費汽油贊助，總計共5850萬菲律賓披索（約3280萬台幣）。

商品推薦