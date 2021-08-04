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田徑／心魔沒過未晉級心累了 鄭兆村萌退意

聯合報 / 特派記者曾思儒／東京即時報導
鄭兆村資格賽表現不如預期，無緣決賽。特派記者余承翰／東京攝影
鄭兆村資格賽表現不如預期，無緣決賽。特派記者余承翰／東京攝影

帶著亞洲紀錄保持人身分登上東京奧運舞台，「黃金右臂」鄭兆村卻沒能突破資格賽心魔，今天3擲最佳成績僅71公尺20，同組16人排倒數第2，和黃士峰雙雙無緣晉級7日晚間的決賽。

鄭兆村個人最佳就是2017年台北世大運的代表作，驚天一擲飆出91公尺36的亞洲新紀錄，2019年鑽石聯賽上海站再擲出87公尺12，達到奧運參賽標準的85公尺，但東奧受新冠肺炎疫情延期一年，賽事都停擺，對鄭兆村影響頗大。

「對我來說是有影響，去年和前年狀況很好，不過多一年也是有更多時間訓練，不知是好是壞。」鄭兆村認為，競技比賽就是結果論，就今天成績來看，儘管已盡現階段自己的最大努力，但成績不佳是事實，終究沒過心裡那一關。

「跨不出自己在資格賽的問題，放不開的感覺。」鄭兆村坦言，每次到國際綜合大賽，只要是在資格賽就會綁手綁腳，東奧也是同樣狀況，「目前還沒邁出去的感覺。」

今天他第一擲68公尺18，第二擲71公尺20，第三擲更直接失敗，僅排分組第15名，沒能闖決賽也讓27歲的「黃金右臂」吐露出退役打算。

「畢竟太多次這種經驗，值得嗎？」鄭兆村透露「心累」了，明年杭州亞運很可能是選手生涯挑戰大賽的最終戰。

今天同日登場的黃士峰和110公尺跨欄的陳奎儒也沒再闖關，最後一位結束今天賽程的鄭兆村沒能晉級，代表中華田徑隊6名選手全部結束東奧旅程。

東奧中華隊 2020東京奧運

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