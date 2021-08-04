快訊

射擊同好變軍工怪獸？美國NRA「裝死破產」大鬥法

田徑／黃金右臂沒發揮 鄭兆村無緣決賽

田徑／黃金右臂沒發揮 鄭兆村無緣決賽

聯合報 / 特派記者曾思儒／東京即時報導
鄭兆村奧運初體驗從東奧資格賽展開。特派記者余承翰／東京攝影
鄭兆村奧運初體驗從東奧資格賽展開。特派記者余承翰／東京攝影

我國「標槍雙俠」今天在東京奧運資格賽登場，分到A組的黃士峰成績不如預期，B組亮相的「黃金右臂」鄭兆村也沒發揮，無緣決賽。

東奧標槍資格賽共分兩組，兩組各有16名選手，每人試擲3次，若能直接達到83公尺50就能直接晉級，總成績在前12名同樣能晉級台灣時間7日晚間7點的決賽；黃士峰3擲最佳是第3擲的77公尺16，只排分組14，想晉級機會渺茫。

鄭兆村個人最佳就是2017年台北世大運的代表作，驚天一擲飆出91公尺36的亞洲新紀錄，2019年鑽石聯賽上海站再擲出87公尺12，達到奧運參賽標準的85公尺。

鄭兆村東奧以89公尺為目標，希望繼1968年墨西哥城奧運「飛躍羚羊」紀政女子80公尺跨欄奪銅後，再為我國登上田徑頒獎台；今天迎接奧運初體驗，排在第9位出場的他資格賽第一擲僅68公尺18，第二擲也僅71公尺20，成績排在16人中倒數，第三擲更直接失敗。

第二度挑戰奧運殿堂的黃士峰提到，和里約相較，這次更能將專注力放在賽場，但一早比賽沒能展現出身體最佳狀態，他嘆：「但（比賽時間）也不是理由，準備得不夠充足。」

鄭兆村奧運初體驗從東奧資格賽展開。特派記者余承翰／東京攝影
鄭兆村奧運初體驗從東奧資格賽展開。特派記者余承翰／東京攝影

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

田徑／4點就起床 黃士峰資格賽77公尺16「非常失望」

圖表／中華隊4日焦點 拳擊黃筱雯拚金牌戰門票 、標槍鄭兆村出賽

輔大東奧加油看板一年前神準預言！4選手均奪牌

田徑／鄭兆村奪牌機率？ 親友揭訓練過程：非常人能受

相關新聞

田徑／黃金右臂沒發揮 鄭兆村無緣決賽

我國「標槍雙俠」今天在東京奧運資格賽登場，分到A組的黃士峰成績不如預期，B組亮相的「黃金右臂」鄭兆村也沒發揮，無緣決賽。

田徑／4點就起床 黃士峰資格賽77公尺16「非常失望」

我國「標槍雙俠」今天在東京奧運資格賽登場，分到A組的黃士峰先登場，但他僅排分組14，想晉級難度大增。

田徑／陳奎儒13秒57淘汰 進準決賽仍是台灣近37年紀錄

中華田徑隊好手陳奎儒今天在110公尺跨欄準決賽亮相，跑出13秒57的成績，分組排名第6，未能晉級決賽，但他已是近37年首...

新聞眼／政府錦上添花 誰挺崛起新星

官員、名人在亞、奧運賽會錦上添花不是第一次，但沾光程度在本屆東京奧運堪稱一絕，當本屆選手奪下史上最多獎牌後，各地方政府競...

桌球／林昀儒一照片曬出與奧恰洛夫關係：最好的朋友

中華男子桌球代表隊昨（3日）經過三小時激戰最終仍以2：3不敵德國無緣晉級，止步於東京奧運八強。其中19歲好手「小林同學」林昀儒表現亮眼，拿下2點、單打擊退奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）復仇。

桌球／「小林同學」世界排名晉升第5 莊智淵樂見後繼有人

四十歲的年紀雖非東京奧運桌球場最年長，我國奧運「五朝元老」莊智淵昨天預告東奧是生涯最後一次參加奧運，不過十九歲的林昀儒奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。