田徑／黃金右臂沒發揮 鄭兆村無緣決賽
我國「標槍雙俠」今天在東京奧運資格賽登場，分到A組的黃士峰成績不如預期，B組亮相的「黃金右臂」鄭兆村也沒發揮，無緣決賽。
東奧標槍資格賽共分兩組，兩組各有16名選手，每人試擲3次，若能直接達到83公尺50就能直接晉級，總成績在前12名同樣能晉級台灣時間7日晚間7點的決賽；黃士峰3擲最佳是第3擲的77公尺16，只排分組14，想晉級機會渺茫。
鄭兆村個人最佳就是2017年台北世大運的代表作，驚天一擲飆出91公尺36的亞洲新紀錄，2019年鑽石聯賽上海站再擲出87公尺12，達到奧運參賽標準的85公尺。
鄭兆村東奧以89公尺為目標，希望繼1968年墨西哥城奧運「飛躍羚羊」紀政女子80公尺跨欄奪銅後，再為我國登上田徑頒獎台；今天迎接奧運初體驗，排在第9位出場的他資格賽第一擲僅68公尺18，第二擲也僅71公尺20，成績排在16人中倒數，第三擲更直接失敗。
第二度挑戰奧運殿堂的黃士峰提到，和里約相較，這次更能將專注力放在賽場，但一早比賽沒能展現出身體最佳狀態，他嘆：「但（比賽時間）也不是理由，準備得不夠充足。」
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