快訊

射擊同好變軍工怪獸？美國NRA「裝死破產」大鬥法

田徑／黃金右臂沒發揮 鄭兆村無緣決賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／林昀儒一照片曬出與奧恰洛夫關係：最好的朋友

聯合新聞網 / 綜合報導
林昀儒在IG限動po出與奧恰洛夫在賽後的開心合照。圖擷自林昀儒IG。
林昀儒在IG限動po出與奧恰洛夫在賽後的開心合照。圖擷自林昀儒IG。

中華男子桌球代表隊昨（3日）經過三小時激戰最終仍以2：3不敵德國無緣晉級，止步於東京奧運八強。其中19歲好手「小林同學」林昀儒表現亮眼，拿下2點、單打擊退奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）復仇。

雖然輸球無法進入四強，但林昀儒賽後也在IG限時動態分享與奧恰洛夫的合照，二人戴著口罩但眼睛都微笑看著鏡頭，奧恰洛夫也不只在自己的限時動態提到林昀儒並標註他，甚至寫說「場上最好的對手、場下最好的朋友」，象徵兩人的好交情。

不少網友也在網路上津津樂道這二位運動員的英雄惜英雄之友情，有網友在Dcard論壇上寫下「奧恰洛夫在男子單打的比賽贏了小林，小林在男子團體的比賽贏了奧恰洛夫，不管比賽的結果是贏是輸，奧恰洛夫的鼓勵，小林同學的祝福，都充分展現他們之間的惺惺相惜。」

此外，也有人留言指出，奧恰與小林之間的好情誼從先前的幾次比賽就有跡可尋。事實上，過去兩人已有六度交手的經驗，林昀儒更拿下4場勝利。他們於俄羅斯乒乓球聯賽時，就是奧倫堡俄天然氣火炬隊的同隊隊友。我駐俄羅斯代表處去年6月12日也曾在臉書po出林昀儒與奧恰洛夫在奧倫堡俄天然氣火炬隊（Fakel Gazprom Orenburg）成為隊友的訊息。

也有其他網友在Dcard稱讚他們兩位，「台上對手台下好友，天啊這情誼」、「好喜歡選手間互相欣賞鼓勵的畫面」、「暖暖的」、「被奧恰圈粉了」、「有風度的選手」、「喜歡奧恰洛夫那關愛的眼神，也喜歡小林那真誠的微笑。」

東奧中華隊 2020東京奧運 林昀儒

延伸閱讀

桌球／小林世界排名晉升第5 莊智淵樂見後繼有人

台灣體壇光榮的一年 來看「最強中華隊」東奧獎牌榜

桌球／決勝點莊智淵復仇不成抱憾 男團2:3不敵德國止步8強

桌球／5點大戰惜敗德國 中華男團無緣4強

相關新聞

田徑／黃金右臂沒發揮 鄭兆村無緣決賽

我國「標槍雙俠」今天在東京奧運資格賽登場，分到A組的黃士峰成績不如預期，B組亮相的「黃金右臂」鄭兆村也沒發揮，無緣決賽。

田徑／4點就起床 黃士峰資格賽77公尺16「非常失望」

我國「標槍雙俠」今天在東京奧運資格賽登場，分到A組的黃士峰先登場，但他僅排分組14，想晉級難度大增。

田徑／陳奎儒13秒57淘汰 進準決賽仍是台灣近37年紀錄

中華田徑隊好手陳奎儒今天在110公尺跨欄準決賽亮相，跑出13秒57的成績，分組排名第6，未能晉級決賽，但他已是近37年首...

新聞眼／政府錦上添花 誰挺崛起新星

官員、名人在亞、奧運賽會錦上添花不是第一次，但沾光程度在本屆東京奧運堪稱一絕，當本屆選手奪下史上最多獎牌後，各地方政府競...

桌球／林昀儒一照片曬出與奧恰洛夫關係：最好的朋友

中華男子桌球代表隊昨（3日）經過三小時激戰最終仍以2：3不敵德國無緣晉級，止步於東京奧運八強。其中19歲好手「小林同學」林昀儒表現亮眼，拿下2點、單打擊退奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）復仇。

桌球／「小林同學」世界排名晉升第5 莊智淵樂見後繼有人

四十歲的年紀雖非東京奧運桌球場最年長，我國奧運「五朝元老」莊智淵昨天預告東奧是生涯最後一次參加奧運，不過十九歲的林昀儒奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。