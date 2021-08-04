桌球／林昀儒一照片曬出與奧恰洛夫關係：最好的朋友

中華男子桌球代表隊昨（3日）經過三小時激戰最終仍以2：3不敵德國無緣晉級，止步於東京奧運八強。其中19歲好手「小林同學」林昀儒表現亮眼，拿下2點、單打擊退奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）復仇。

雖然輸球無法進入四強，但林昀儒賽後也在IG限時動態分享與奧恰洛夫的合照，二人戴著口罩但眼睛都微笑看著鏡頭，奧恰洛夫也不只在自己的限時動態提到林昀儒並標註他，甚至寫說「場上最好的對手、場下最好的朋友」，象徵兩人的好交情。

不少網友也在網路上津津樂道這二位運動員的英雄惜英雄之友情，有網友在Dcard論壇上寫下「奧恰洛夫在男子單打的比賽贏了小林，小林在男子團體的比賽贏了奧恰洛夫，不管比賽的結果是贏是輸，奧恰洛夫的鼓勵，小林同學的祝福，都充分展現他們之間的惺惺相惜。」

此外，也有人留言指出，奧恰與小林之間的好情誼從先前的幾次比賽就有跡可尋。事實上，過去兩人已有六度交手的經驗，林昀儒更拿下4場勝利。他們於俄羅斯乒乓球聯賽時，就是奧倫堡俄天然氣火炬隊的同隊隊友。我駐俄羅斯代表處去年6月12日也曾在臉書po出林昀儒與奧恰洛夫在奧倫堡俄天然氣火炬隊（Fakel Gazprom Orenburg）成為隊友的訊息。

也有其他網友在Dcard稱讚他們兩位，「台上對手台下好友，天啊這情誼」、「好喜歡選手間互相欣賞鼓勵的畫面」、「暖暖的」、「被奧恰圈粉了」、「有風度的選手」、「喜歡奧恰洛夫那關愛的眼神，也喜歡小林那真誠的微笑。」

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