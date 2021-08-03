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2日中華隊總結／陳奎儒跑進準決賽 桌球男團不敵德國8強止步

中央社 / 東京3日電
我國桌球男團今天在東京奧運8強賽不敵德國，「五朝元老」莊智淵（前）在第五點單打未能取勝，但打出好球時林昀儒（左）、陳建安（右）一同站起來鼓掌加油。特派記者余承翰／東京攝影
我國桌球男團今天在東京奧運8強賽不敵德國，「五朝元老」莊智淵（前）在第五點單打未能取勝，但打出好球時林昀儒（左）、陳建安（右）一同站起來鼓掌加油。特派記者余承翰／東京攝影

揮別傷痛重新出發的「台灣欄神」陳奎儒今天在2020東京奧林匹克運動會男子110公尺跨欄預賽，以擇優晉級準決賽，而中華男桌代表隊在男團8強賽以2比3惜敗德國，無緣晉級。

台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒晚間在東奧男子110公尺跨欄預賽，飆出本季個人最佳的13秒53，分組名列第5，靠擇優拿下準決賽入場券。

東奧田徑男子110公尺跨欄共分5組，分組前4直接晉級，未晉級的選手取成績最佳4人擇優晉級準決賽。

陳奎儒是自1984洛杉磯奧運選手吳清錦後，台灣首次在奧運男子110公尺跨欄項目晉級準決賽，但陳奎儒說，個人目標是希望晉級壓軸決賽。

陳奎儒談及預賽表現時表示，「不太滿意」，熱身時狀況很好，起跑後太想拚成績，在第4、5個欄架後有些心急。將與教練討論並修正問題，希望下一趟更好。

至於由台灣桌球一哥林昀儒領銜的中華桌球男子團體代表隊，搭配「桌球教父」莊智淵與陳建安，下午迎戰上屆里約奧運銅牌得主德國，林昀儒雖一人包辦兩勝，可惜最終仍以2比3不敵對手，仍寫下男桌隊史參賽最佳成績。

林昀儒在男單銅牌戰曾浪費4個賽末點，遭德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）逆轉，兩人在男團再對決，林昀儒以3比2氣走對手，甜蜜復仇；林昀儒賽後說：「算是給自己的一個肯定吧，畢竟最近2次交手我都輸他。」

此外，台灣馬術在奧運參賽第2人的國巨集團千金陳少曼，在個人障礙超越資格賽以91秒01完賽，被罰9分，最終並列47、未能晉級。

東奧中華隊 2020東京奧運

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