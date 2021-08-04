圖表／中華隊4日焦點 拳擊黃筱雯拚金牌戰門票 、標槍鄭兆村出賽

東京奧運明天焦點在田徑和拳擊場上，拳擊黃筱雯4強碰上土耳其選手，力拚金牌戰門票；也被視為奪牌希望的「黃金右臂」鄭兆村明天將在標槍資格賽登場；「台灣欄神」陳奎儒力拚跑進決賽。

東京奧運田徑賽程7月30日展開，「台灣欄神」陳奎儒今天在男子110公尺跨欄預賽，跑出13秒53，為個人本季最佳，分組排名第5、擇優晉級準決賽，為繼1984年洛杉磯奧運吳清錦後台灣第一人。

明天男子110公尺跨欄準決賽分3組進行，每組8名選手，取每組前2名晉級，另外擇優2名秒數最快的選手晉級決賽，陳奎儒被分在第2組，力拚破個人最佳成績，也是全國紀錄13秒34，並將跑進決賽視為目標。

此次奧運也被評估有奪牌希望的「黃金右臂」鄭兆村，明天也將在標槍資格賽登場，鄭兆村在2017年台北世大運擲出91公尺36、拿下金牌，也成為亞洲男子標槍紀錄保持人，此次首度踏上奧運舞台、力拚佳績。

鄭兆村資格賽被分在B組，另一名台灣標槍好手黃士峰，個人最佳成績為86公尺64、被分在A組，資格賽取12人晉級決賽。

女子拳擊好手黃筱雯明天將在51公斤量級4強準決賽與土耳其好手薩克洛盧（Buse Naz Cakiroglu）碰頭，176公分的黃筱雯有身高優勢，擅長長距離打法，明天比賽若吞敗，則拿下銅牌，如果順利搶勝，則可晉級金牌戰，替台灣再推進奧運拳擊史上最佳成績。

女子高爾夫第一輪賽事明天登場，台灣參賽選手有徐薇淩、李旻，舉重謝昀庭將在男子109公斤以上量級B組出賽。

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