桌球／林昀儒9天12戰超猛！男單晉4強積分進帳 最新世界排名出爐
我國桌球好手林昀儒在東京奧運扛著壓力，一共參加男子單打、混和雙打和男子團體共3項賽事，在7月26日至8月3日期間，就打了12場比賽，其中，林昀儒在男單晉4強，積分上升至8375分，世界排名從原本的第6名上升到第5名。
台灣在本屆東奧賽事表現亮眼，也讓許多人認識到菁英國手，其中在桌球項目中，桌球好手林昀儒表現更讓許多人驚艷，他先是和桌球一姊鄭怡靜搭檔混雙，拿下銅牌，接著男單拼進4強，對上世界球王樊振東，兩人打出一場史詩級的7局戰役，雖然最終林昀儒以3：4惜敗，但樊振東賽後也坦言「打得很難受」。
接著林昀儒3日參加桌球男子團體賽，雖然團隊最終沒能晉4強，但林昀儒在兩場單打都奪下勝利，再度將男單銅牌戰交手過的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）逼到牆角，成功復仇。許多國人也緊盯這場賽事，紛紛為林昀儒加油打氣。
林昀儒賽後自評，本次表現不錯，實力發揮得比想像中好，他也會從賽事中吸取經驗，繼續努力。
國際桌球總會（ITTF）3日公布最新的男單世界排名，林昀儒桌球男單打進4強後，積分上升至8375分，世界排名上升一個名次，從原本的第6名上升到第5名。而「桌球教父」莊智淵的排名是27名，排名沒有變動。
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