台灣體壇光榮的一年 來看「最強中華隊」東奧獎牌榜

圖／聯合新聞網整理製圖

中華代表隊在2020東京奧運表現傑出，堪稱是「最強中華隊」，截至目前已奪下2金4銀4銅佳績，各體育項目也創下歷史新猷。聯合新聞網整理各賽事獎牌榜名單，帶領大家一起回顧目前的「奪牌英雄榜」。

金牌榜

李洋／王齊麟 賽事：羽球男雙 成績：金牌 意義：台灣奧運史上羽球項目第一面金牌 國光獎金：每人2000萬元

我男雙「麟洋配」擊敗大陸雙塔李俊慧、劉雨辰奪金。特派記者余承翰／東京攝影

郭婞淳 賽事：舉重女子59公斤級 成績：金牌 意義：中華代表隊在東奧獲得的第一面金牌、刷新奧運最佳紀錄（抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤）、完成「金牌大滿貫」目標（集得世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運和奧運各項金牌） 國光獎金：2000萬元

郭婞淳。特派記者余承翰／東京攝影

銀牌榜

李智凱 賽事：競技體操／男子鞍馬 成績：銀牌 意義：台灣奧運史上體操項目首面獎牌 國光獎金：1050萬元（田徑、體操、游泳賽事奪牌，有50%的獎金加成）

李智凱。 體育署提供

戴資穎 賽事：羽球女單 成績：銀牌 意義：台灣奧運史上羽球女單項目奪牌第一人、我國羽球女單最佳成績 國光獎金：700萬元

戴資穎。本報資料照片

楊勇緯 賽事：柔道男子60公斤級 成績：銀牌 意義：台灣奧運史上柔道項目首面獎牌 國光獎金：700萬元

楊勇緯（右）。圖／聯合報系資料照片

鄧宇成／湯智鈞／魏均衍 賽事：射箭男子團體 成績：銀牌 意義：追平雅典奧運（2004年）男團銀牌的隊史最佳紀錄 國光獎金：每人700萬元

中華射箭男團在東奧贏得銀牌，湯智鈞（右）與隊友魏均珩（左）、鄧宇成（中）合作無間。特派記者余承翰／東京攝影

銅牌榜

陳玟卉 賽事：舉重女子64公斤級 成績：銅牌 意義：打破個人亞錦賽總和228公斤的最佳成績 國光獎金：500萬元

我國舉重女將陳玟卉在東京奧運接力表演，以抓舉一○三公斤、挺舉一二七公斤、總和二三○公斤摘下女子六十四公斤級銅牌。特派記者余承翰／東京攝影

潘政琮 賽事：高爾夫男子個人 成績：銅牌 意義：台灣奧運史上高爾夫球項目首面獎牌 國光獎金：500萬元

潘政琮。 體育署提供

羅嘉翎 賽事：跆拳道女子57公斤級 成績：銅牌 意義：延續上屆里約奧運（2016年）中斷的中華代表隊跆拳道連續奪牌紀錄 國光獎金：500萬元

羅嘉翎（後）在銅牌戰中，逆轉擊敗尼日耶索夫。記者余承翰／攝影

林昀儒／鄭怡靜 賽事：桌球混雙 成績：銅牌 意義：台灣桌球項目睽違21年再於奧運奪牌 國光獎金：每人500萬元

桌球好手鄭怡靜（右）與來自宜蘭的林昀儒，拿下台灣史上首面混雙銅牌。本報資料照片

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