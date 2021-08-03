台灣體壇光榮的一年 來看「最強中華隊」東奧獎牌榜
中華代表隊在2020東京奧運表現傑出，堪稱是「最強中華隊」，截至目前已奪下2金4銀4銅佳績，各體育項目也創下歷史新猷。聯合新聞網整理各賽事獎牌榜名單，帶領大家一起回顧目前的「奪牌英雄榜」。
金牌榜
李洋／王齊麟
賽事：羽球男雙
成績：金牌
意義：台灣奧運史上羽球項目第一面金牌
國光獎金：每人2000萬元
郭婞淳
賽事：舉重女子59公斤級
成績：金牌
意義：中華代表隊在東奧獲得的第一面金牌、刷新奧運最佳紀錄（抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤）、完成「金牌大滿貫」目標（集得世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運和奧運各項金牌）
國光獎金：2000萬元
銀牌榜
李智凱
賽事：競技體操／男子鞍馬
成績：銀牌
意義：台灣奧運史上體操項目首面獎牌
國光獎金：1050萬元（田徑、體操、游泳賽事奪牌，有50%的獎金加成）
戴資穎
賽事：羽球女單
成績：銀牌
意義：台灣奧運史上羽球女單項目奪牌第一人、我國羽球女單最佳成績
國光獎金：700萬元
楊勇緯
賽事：柔道男子60公斤級
成績：銀牌
意義：台灣奧運史上柔道項目首面獎牌
國光獎金：700萬元
鄧宇成／湯智鈞／魏均衍
賽事：射箭男子團體
成績：銀牌
意義：追平雅典奧運（2004年）男團銀牌的隊史最佳紀錄
國光獎金：每人700萬元
銅牌榜
陳玟卉
賽事：舉重女子64公斤級
成績：銅牌
意義：打破個人亞錦賽總和228公斤的最佳成績
國光獎金：500萬元
潘政琮
賽事：高爾夫男子個人
成績：銅牌
意義：台灣奧運史上高爾夫球項目首面獎牌
國光獎金：500萬元
羅嘉翎
賽事：跆拳道女子57公斤級
成績：銅牌
意義：延續上屆里約奧運（2016年）中斷的中華代表隊跆拳道連續奪牌紀錄
國光獎金：500萬元
林昀儒／鄭怡靜
賽事：桌球混雙
成績：銅牌
意義：台灣桌球項目睽違21年再於奧運奪牌
國光獎金：每人500萬元
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