桌球／老中青世代交替 莊智淵：樂見我們可與世界抗衡了

東京奧運桌球男團台灣8強不敵德國、並列第5，但19歲好手林昀儒表現亮眼，拿下2點、單打擊退奧恰洛夫復仇，「桌球教父」莊智淵也稱讚，樂見世代交替，「台灣桌球是可與世界抗衡的項目」。

2020東京奧運桌球男團台灣今天8強與德國交手，莊智淵、陳建安、林昀儒搭配出賽，林昀儒在第2點擊敗奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），一吐銅牌戰與獎牌擦身的遺憾，第4點直落3擊敗法蘭西斯卡（PatrickFranziska），今天台灣拿下的2點都是林昀儒貢獻。

林昀儒說，連續輸了奧恰洛夫2次，今天能夠從對方手中拿下1點，也算是對自己的肯定，今天負責2、4點單打，體力上當然會有比較多的消耗，但沒有多想、1分1分堅持住。

林昀儒首度挑戰奧運舞台就有不錯表現，混雙與鄭怡靜搭配拿下銅牌，男單直闖4強，銅牌戰不敵奧恰洛夫、排名第4，今天男團賽事也有不錯表現。

林昀儒自評此次表現算是不錯，單打雖然沒有拿到獎牌，但發揮得比想像中的好，也有從中吸取經驗，算是有成長。

與前輩莊智淵、陳建安一同在男團奮戰，林昀儒也表示，有一個共同的目標，大家一起為了目標打拚、團結一起的感覺很不錯。

莊智淵40歲是老經驗選手，陳建安30歲是中生代好手，林昀儒僅19歲，台灣桌球新生代新星，莊智淵樂見世代交替，很開心看到有像林昀儒這樣的好手出現，也有感受到台灣桌球整體水平提高，期盼台灣桌球風氣更健全，「我認為台灣桌球是可以與世界抗衡的項目」。

商品推薦