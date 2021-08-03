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王冠閎、羅嘉翎都不到20歲 網友驚呼「中華隊選手這麼年輕」

聯合新聞網 / 綜合報導
「台灣蝶王」王冠閎年僅18歲就參加奧運，令網友驚呼「這麼年輕」。特派記者余承翰／東京攝影
「台灣蝶王」王冠閎年僅18歲就參加奧運，令網友驚呼「這麼年輕」。特派記者余承翰／東京攝影

在東京奧運比賽期間，國人盡全力為中華隊加油打氣，選手們在運動場上的帥氣英姿，也迷倒不少粉絲，像是跆拳道國手羅嘉翎就被封為「國民女友」，有台灣蝶王之稱的王冠閎也吸引許多「王太太」。不過，就有網友發現這些選手超年輕，根本不到20歲！

網友在PTT表示，一查之下發現中華隊選手超年輕，讓原PO佩服地喊出「我都不知道我20歲在幹嘛，他們已經在參加奧運了耶！超級厲害！」網友依序點名丁華恬、湯智鈞、林昀儒、羅嘉翎、王冠閎。

出賽東京奧運體操女子個人項目的選手丁華恬，年僅18歲，曾在2019年的世界盃墨爾本站的地板項目中，展現出改良的新動作，獲得了國際總會承認，以她的名字來命名。在男子團體射箭項目摘下銀牌的湯智鈞，奧運個人賽以第4名作收，創下了中華隊射箭個人賽最佳紀錄，大家暱稱他為「湯包」、「湯神」，沒想到他只有19歲。初登場奧運就拿到混雙銅牌的「小林同學」林昀儒，讓不少網友喊出「乖孫」的他同樣是19歲。跆拳道國手羅嘉翎，實力超強摘下銅牌，擁有甜美外表被封為「國民女友」的她也超年輕只有19歲。還有被網友票選為最帥選手之一的王冠閎，正值18歲，就吸引了超多「王太太」。

此文一出，引發網友熱烈討論，有人鼓勵選手們「未來是你們的」、「下一屆就能成為完成體，一定能奪牌」、「這才是好事，有世代交替，總不能每次都靠老人。」還有人表示「小林明明大學生年紀結果被喊乖孫」、「小林明明比冠閎大但卻是乖孫」、「我覺得自己老了…年輕人好厲害」、「冠閎比小林年紀小，小林結果是乖孫」、「第一次上奧運在20歲前的運動員也不少」。

東奧中華隊 2020東京奧運

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