田徑／鄭兆村奪牌機率？ 親友揭訓練過程：非常人能受

我國標槍雙雄鄭兆村、黃士峰將在台灣時間8月4日早上出賽東奧男子標槍資格賽，而身為亞洲紀錄保持人的鄭兆村更被寄與厚望，有望為我國力拼田徑獎牌。對此，便有網友發文說明，如果鄭兆村狀態最好的時候，應該是可以拿下本次的奧運金牌或銀牌，想藉此發文討論「他有沒有可能是下一個爆冷的金牌得主？」

原PO在PTT上以「鄭兆村有機會拿到銀牌以上嗎？」為題表示，自己認為鄭兆村的狀況大起大落，標槍成績從91米到80出頭都有，而如果本次奧運是在他狀態最好的時候，應該是可以拿下奧運金牌或銀牌。

他也藉此提問，「這次鄭兆村在奧運討論度很低，他有沒有可能是下一個爆冷的金牌得主？」因為若按照2017年世大運的91米成績，就有機會拿到金牌了，便好奇「大家怎麼看？」

此文一出，有一位網友回文表示，鄭兆村是自己同學的老公，為了比奧運閉關訓練許久，只能靠著短暫休息時間與妻小視訊聯繫。他補充道，這種田賽項目的選手需要承受著某種程度上孤寂，非常人身心靈能受的，真的非常的刻苦，所以希望「不管結果如何，請大家全力幫鄭兆村吹！全力吹到爆！」

對此，更有許多網友認為，比賽盡力就好，不需要一定要站到頒獎台上，「能進決賽就很強了」、「平常心就好！標槍很吃狀況」、「有奪牌就很棒了，之前世大運真的是扯翻」、「加油！盡力就好，有得牌很棒，沒有也很棒」。

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