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「群島之子」征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

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憂選手30歲後體力下降 他好奇除「教練」以外的發展？

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣羽球男雙組合王齊麟與李洋日前在東京奧運擊敗中國組合拿下金牌。有網友好奇問「選手們30幾歲後除教練以外的發展？」 美聯社
台灣羽球男雙組合王齊麟與李洋日前在東京奧運擊敗中國組合拿下金牌。有網友好奇問「選手們30幾歲後除教練以外的發展？」 美聯社

奧運帶動許多人關注選手們的福利與保障，有網友在PTT好奇「選手們30幾歲後除教練以外的發展？」他指出運動員的精華年齡是24-26，那30幾歲以後體力不行，除了當教練還有什麼不錯的發展嗎？貼文底下的回覆各式各樣，有人指出「學校體育老師」、「接廣告，代言，很賺了。」、「銀行員」。

網友疑惑，「除了當教練還有什麼發展嗎？雖然說教練是個不錯的選擇，但真的有那麼多地方需要教練嗎？」他指出，雖然體育隊裡選手很多個，但是教練只有一位，而且如果在場上表現沒有非常好，可能也不會被聘任，那該去找什麼工作呢？

有人直言「臺灣除非頂尖，要不然後續堪憂」、「除了教練只能轉換跑道」、「為了生活跟一般人一樣，什麼都可以做」、「接廣告代言先賺起來」。

也有人分享周遭親友從國手退役後，轉換跑道的經驗，「我同學姑姑曾是舉重國手，退役後當現代舞老師」、「強者我同學桌球國手之路沒成功，目前在花蓮開球館教小朋友」、「國小女體育老師是桌球國手」、「我國中、高中的體育老師都是退役國手」。

除了這些工作之外，國內的公股銀行也規劃讓選手們退役後可以擔任教練，或是轉任銀行員，例如合作金庫每年編列逾億元預算提供旗下的3支球隊，讓球員可以在體力巔峰時期盡情發揮，退役後也可以轉任銀行員或者從事教練與顧問的工作，另外還有土地銀行、第一銀行、華南銀行以及台企銀也都有針對運動員不同形式的贊助。

東奧中華隊 2020東京奧運

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