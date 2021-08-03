憂選手30歲後體力下降 他好奇除「教練」以外的發展？

奧運帶動許多人關注選手們的福利與保障，有網友在PTT好奇「選手們30幾歲後除教練以外的發展？」他指出運動員的精華年齡是24-26，那30幾歲以後體力不行，除了當教練還有什麼不錯的發展嗎？貼文底下的回覆各式各樣，有人指出「學校體育老師」、「接廣告，代言，很賺了。」、「銀行員」。

網友疑惑，「除了當教練還有什麼發展嗎？雖然說教練是個不錯的選擇，但真的有那麼多地方需要教練嗎？」他指出，雖然體育隊裡選手很多個，但是教練只有一位，而且如果在場上表現沒有非常好，可能也不會被聘任，那該去找什麼工作呢？

有人直言「臺灣除非頂尖，要不然後續堪憂」、「除了教練只能轉換跑道」、「為了生活跟一般人一樣，什麼都可以做」、「接廣告代言先賺起來」。

也有人分享周遭親友從國手退役後，轉換跑道的經驗，「我同學姑姑曾是舉重國手，退役後當現代舞老師」、「強者我同學桌球國手之路沒成功，目前在花蓮開球館教小朋友」、「國小女體育老師是桌球國手」、「我國中、高中的體育老師都是退役國手」。

除了這些工作之外，國內的公股銀行也規劃讓選手們退役後可以擔任教練，或是轉任銀行員，例如合作金庫每年編列逾億元預算提供旗下的3支球隊，讓球員可以在體力巔峰時期盡情發揮，退役後也可以轉任銀行員或者從事教練與顧問的工作，另外還有土地銀行、第一銀行、華南銀行以及台企銀也都有針對運動員不同形式的贊助。

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