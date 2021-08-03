東奧震撼人心！她整理「你可以為巴黎奧運做的5件事」

2020東京奧運好精彩，不管是否拿牌，中華隊的奮戰精神讓全台熱血沸騰，聽到國旗歌的瞬間不少人也熱淚盈眶。有位女網友在Dcard大型賽事板以「那些你也可以為巴黎奧運做的事」發文，她呼籲台灣民眾在感動之餘，別只當一日球迷，可以一起為下屆奧運做5件事，超實用貼文獲得熱烈回響。

原po提出5點建議，包括：

1. 追蹤選手IG/FB

幫助選手增加話語權、贊助資源，如果選手有需求，在社交軟體發聲也比較容易被看到。她也附上之前網友分享的奧運68位全部選手的IG帳號全集合，想追的快收藏。

2. 關注2022九月亞運/六月世大運（或世錦賽/世界盃）

延續東奧的感動，繼續關注賽事，幫選手加油。

3. 運動運起來

多去運動，她也推薦看很多國手參加的「全明星運動會」，如果被射箭圈粉，她推薦中正運動中心可以練習。

4. 潛力運動員挖寶樂

體育署有育才計畫，還有「個人捐贈運動員專戶」，捐款還可以減稅，另外國訓中心也接受捐款，一起來幫助養成運動員。

5. 自發關注體育界消息

審視體育署還培訓計畫，成效如何？監督預算使用效率。

「鞍馬王子」李智凱日前在東京奧運鞍馬決賽，拿下台灣體操史上第一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影

原po表示，因為奧運而被關注的體育問題有很多，「外行人就盡我所能吧」。希望台灣體壇可以趁這波高峰培養足以接棒的人才，不要出現青黃不接的現象，持續有穩定選手池才是真的，台灣加油！

Po文一出，網友大讚原PO超用心。「推！ 每次都只看到嗆一日球迷的 然後都不分享或提出實質建議，真的很需要這種文章啊」、「推起來！一起幫運動員們加油，爭取更好的環境」、「已經開始期待明年的世大運跟亞運了！希望版上可以像現在一樣這麼熱鬧！」、「原po好用心！感謝各位明年見啦！」、「世大運是挖掘各國新星的最佳時機，已經準備好要當終生球迷了」、「只有越多人關注，才能有機會達到體育改革的目標」。

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