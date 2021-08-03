東奧讓台「同島一心」 郭婞淳、戴資穎飆出最高聲量
image source：FB／戴資穎、郭婞淳、李智凱、潘政琮、莊智淵
文／閻芝霖
東奧2020賽程進行超過一半，台灣已創下歷史紀錄，拿下2金4銀4銅，共10面獎牌的成績，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》台灣網友聚焦在東奧的討論突破94萬筆，其中討論度最高的是郭婞淳奪下第一面金牌以及8/2超級星期天戴資穎在金牌戰的精彩表現。
▲郭婞淳奪金、戴資穎金牌戰成為台灣網友東奧賽事討論度最高的兩場賽事。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/07/23-2021/08/02）
台灣選手一天拿3獎牌！戴資穎金牌戰飆出東奧聲量高峰
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》自7月23日奧運開幕日以來，討論最高峰分別落在：
第一次高峰是舉重好手郭婞淳為台灣奪下第一面金牌，以成績抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤，創下奧運紀錄，同一天「桌球教父」莊智淵與埃及選手打滿7局後落敗、陳玟卉奪下64公斤銅牌，衝高當日聲量達153,432筆。
最高峰落在8月1日台灣一天連得3面獎牌，高爾夫選手潘政琮從排名倒數第三到最後加賽七搶一勝出奪銅；「鞍馬王子」李智凱也摘下鞍馬銀牌，台灣拳擊好手黃筱雯更以5：0擊敗塞爾維亞女將Nina Radovanovic，確定晉級51公斤（蠅量級）準決賽，晉級四強的她已經確定至少銅牌入袋。
最後則是羽球選手戴資穎與中國選手張雨菲的金牌對決，儘管小戴最後以1:2惜敗，但帶給人民的感動卻遠遠超過獎牌的價值，網友直呼「台灣人心中的第一名」總統蔡英文也發文為三位選手表揚，引起183,203筆討論。
image source：FB／戴資穎
直呼「感動」、「謝謝你們」！東奧播國旗歌逼哭網友
選手們的努力讓這屆奧運在台灣得到超過90萬筆的討論聲量，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，台灣網友認為這屆東奧很「感動」，也「謝謝」選手們的「努力」，「辛苦」你們了、選手們是我們的「驕傲」，網友看到選手們完成比賽，尤其奪下金牌，在奧運殿堂聽到「國旗」歌也讓許多網友直呼「感動到哭」。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2021/07/23-2021/08/02）
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月23日至2021年08月01日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『東京奧運』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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