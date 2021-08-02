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桌球／8強苦戰日本沒能闖關 鄭怡靜哭紅雙眼：不會停止腳步

2日中華隊總結／桌球女團8強不敵地主日本 維持2金4銀4銅

中央社 / 東京2日電
中華隊桌球女團不敵日本，圖為鄭怡靜。 體育署提供
中華隊桌球女團不敵日本，圖為鄭怡靜。 體育署提供

東京奧運賽程進入尾聲，台灣選手還有機會再添獎牌，4日女子拳擊黃筱雯保銅拚獎牌成色，「小清新」文姿云是空手道奪牌熱門，田徑項目標槍鄭兆村也被看好；今天沒有獎牌進帳，維持2金4銀4銅。

2020東京奧運賽事進入尾聲，台灣本屆奧運創佳績，舉重郭婞淳及羽球男雙王齊麟、李洋替台灣拿下金牌，柔道楊勇緯、射箭男團鄧宇成、魏均珩及湯智鈞、鞍馬李智凱、羽球女單戴資穎，拿下銀牌。

跆拳道羅嘉翎、桌球混雙林昀儒及鄭怡靜、舉重陳玟卉、高球潘政琮，替台灣拿下銅牌，其中羽球、柔道、鞍馬、高球，都是台灣首度在奧運殿堂拿牌。

拳擊女子51公斤量級好手黃筱雯晉級4強，確定至少會有銅牌，4日4強賽力拚金牌戰門票，田徑鄭兆村、黃士峰資格賽4日展開，「小清新」文姿云在空手道女子55公斤級淘汰賽5日登場，也都被看好挑戰獎牌。

桌球女團賽事台灣選手陳思羽、鄭先知、鄭怡靜出賽，今天8強碰上地主日本隊，以0比3不敵無緣晉級。

桌球男團台灣好手莊智淵、陳建安、林昀儒搭配，昨天16強擊敗克羅埃西亞晉級，明天8強將與德國隊交手，力拚晉級4強門票；女子高球台灣選手徐薇淩、李旻也將在4日開始出賽。

今天台灣選手沒有獎牌戰，目前東京奧運累計拿下2金、4銀、4銅，已經是歷屆最佳成績，在獎牌排行榜上排名第17。

東奧中華隊 2020東京奧運

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