東奧關注度比上屆高？ 內行指「兩原因」：下屆就差很多

本屆東京奧運已邁入第11天，截自2日，中華隊已拿下2面金牌、4面銀牌及4面銅牌，一共10面獎牌，創下台灣在奧運史上最佳戰績，連帶掀起奧運討論風氣。對此，便有網友說明，感覺今年的奧運關注度比上屆高，便好奇疑惑「大家覺得這次討論度全國超過是什麼原因？」

原PO在PTT以「感覺這次奧運關注度比上屆高」為題說明，剛剛看到新聞說小戴（戴資穎）女單決賽收視率創新高，代表台灣人真的很關注奧運，社交網站也被奧運洗版，雖然上屆里約奧運關注度討論度也高，但是感覺遠還沒達到這次東京的關注度，「大家覺得這次討論度全國超過是什麼原因？」

他指出，這次因為台灣選手這屆表現真的很好，讓全民士氣被鼓舞，以及因為奧運延後一年，讓許多球迷已經等了五年，再加上疫情關係沒上課，讓年輕人可以都窩在家看賽事，最後也因為許多藝人的限時動態多是奧運，名人也關注帶動大家的參與度。

此文一出，不少網友分別認為這次關注度很高的原因是「沒時差」及「成績好」兩點，「幾乎無時差阿」、「差一個小時而已，又不像以前半夜比賽」、「時差關係，全民追，你看下次巴黎（奧運）肯定差很多」、「成績好啊」、「時差是主因，表現好大家就瘋狂了是次因」、「1.成績好、2.沒時差」。

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