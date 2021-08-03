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圖表／中華隊3日焦點 桌球男團戰德國林昀儒再碰奧恰洛夫

中央社 / 東京2日電
圖取自教育部臉書
圖取自教育部臉書

台灣桌球一哥林昀儒距奧運桌球男子單打銅牌只差一步卻擦身而過，今天將率台灣男子桌球好手，在2020東京奧運桌球男子團體賽次輪強碰德國，林昀儒可望再戰對手奧恰洛夫上演「王子復仇」。

2020東京奧林匹克運動會進入尾聲，中華代表團今天重頭戲，就是台灣時間下午1時30分在男團賽8強遭遇上屆里約奧運桌球男團賽銅牌得主德國，值得一提的是當時中華隊首輪就是遭遇德國，最終僅靠男雙拿下一點，以1比3落敗出局。

此外，林昀儒在東奧男單一路過關斬將，銅牌戰遭遇奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），林昀儒在3比2「聽牌」優勢下，連續浪費4個賽末點，遭對手逆轉，與銅牌擦肩而過。

君子報仇三年不晚，林昀儒只等3天就有機會復仇，中華男團成員除林昀儒，還包括「桌球教父」莊智淵與陳建安，有機會一搏4強門票。

此外，台灣110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒今晚在東奧男子110公尺跨欄預賽第4組第3道亮相，力拚分組前4，取得晉級準決賽門票。

陳奎儒自去年受傷後，嚴重影響備戰進度，直到今年5月在東京舉辦的田徑奧運測試賽，飆出本季最佳13秒62，狀態已有回升，只要再締個人新佳，有機會取得準決賽入場券。

馬術項目，陳少曼將登場資格賽。

東奧中華隊 2020東京奧運

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