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桌球／0比3不敵地主日本隊 中華桌球女團8強止步

體操／體操項目奪銀 李智凱差點成為3000萬獎金第一人

聯合新聞網 / 綜合報導
「鞍馬王子」李智凱昨天在東京奧運鞍馬決賽，拿下台灣體操史上第一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影
「鞍馬王子」李智凱昨天在東京奧運鞍馬決賽，拿下台灣體操史上第一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影

我國體操好手李智凱昨（2日）在體操的鞍馬項目上完美演出，以15.400高分僅次於英國好手惠特洛克（Max Whitlock），勇奪銀牌，本屆東奧國光獎金在田徑、體操、游泳項目分別加碼50%，若李智凱奪金，獎金將從2000萬加碼至3000萬新台幣。

國光獎金於本屆東奧的頒發獎金依序為金牌2000萬、銀牌700萬、銅牌500萬，而若在田徑、體操、游泳等賽事奪牌，又有50%的獎金加成，金、銀、銅分別為3000萬、1050萬、750萬。

過去台灣鮮少有在上述三項賽事得牌的紀錄，李智凱的完美表現最終仍與金牌擦身而過，東奧開幕至今，體操、游泳等賽事皆已全數落幕，要挑戰3000萬獎金，最有機會奪牌的「台灣希望」還剩男子標槍的參賽好手鄭兆村。

東奧中華隊 2020東京奧運

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