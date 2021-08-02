空手道／選手村美食誘惑多 文姿云甜食看得到吃不到
今天東京奧運選手村餐廳的美食琳瑯滿目，各種美食應有盡有，不過被譽為奪牌大熱門的台灣空手道「小清新」文姿云，想開吃只能再等等，因為等她過完磅、比賽結束，才能盡情享用。
亞運空手道女子55公斤2連霸好手文姿云，2天前已抵達日本東京，包括昨天與今天都前往東京武道館進行訓練。教練黃昊昀表示，目前文姿云的體重距離標準只差0.5公斤，只要控制一下水分攝取應該就能過關。
對於選手村裡的設施，黃昊昀表示：「很不錯，餐廳裡有各種國家的食物，有炸物、咖哩也有披薩。」文姿云男友兼陪練員徐瑋駿透露，文姿云對吃的東西很自律，不該碰的不會碰，唯一的死穴就是甜食。
徐瑋駿笑說：「女生嘛，就是對甜食比較難抗拒。」不過他強調，文姿云雖然會想吃，但現階段還是只能遠看，「等到比賽完，她想怎麼吃都可以了」。
文姿云是今年中華奧運代表團當中，最後一個出發的選手，她透露，很多朋友都虧她，到底有沒有拿到奧運門票，很多人都比完回台灣了，她卻還沒出發，讓她有些哭笑不得。
柔道「男神」楊勇緯在第1天出賽就拿下銀牌，文姿云也盯在電視前觀看，讓她熱血沸騰，期待趕緊換她上場，太過興奮導致她晚上睡不著，因為怕影響訓練，後來索性都不看比賽，只有透過新聞來關心代表團戰績和狀況。
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