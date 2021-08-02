預測「中華隊最後能奪牌的項目」 他點這三項：有機會加一金

本屆東京奧運已邁入第11天，截自2日，中華隊已拿下2面金牌、4面銀牌及4面銅牌，一共10面獎牌。對此，就有網友分析接下來可以拿牌的項目「就剩下這三項」，引起許多網友議論。

原PO在PTT上以「台灣剩下可以拿牌的項目」為題說明，目前拳擊已經保底銅牌，看看有沒有機會打進冠亞，而我國空手道好手文姿云將在5日出賽，目前是世界排名第三、前世界第一，曾經拿過兩次世錦賽銅牌、兩次亞運金牌以及17年世界運動會銀牌。

他補充道，因為空手道之前不是奧運正式項目，所以之前的世界運動會銀牌，就等同於奧運的銀牌，而因今年奧運新增了空手道項目，讓台灣很有機會再加一面金牌。

除了空手道外，原PO也接著點名「男子標槍項目的鄭兆村」，「鄭兆村現在我記得是世界第三吧！如果依照上次破紀錄那表現，絕對有機會再拿牌，只是要金牌就很困難，看看銀牌、銅牌有沒有機會。基本上就剩下這三項，至於桌球團體賽就很硬了！」

對此，網友們紛紛對於原PO的預測回應，「別再說要拿金牌了，盡力就好」、「空手道，拳擊，標槍」、「女子高爾夫可以看看」、「空手道感覺很有機會，加油啊」、「不要現在就舒服」、「就佛系看比賽啊！搞不好有些選手沒觀眾的期待、壓力，反而表現得更好」、「平常心看待吧，盡力就好，除了郭婞淳這種穩到爆的，哪有必拿獎牌的把握」、「希望桌球男團還能拿到獎牌」。

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