東奧中華隊最精彩賽事？ 球迷點名「這四場」：看到快送醫

本屆東京奧運已邁入第11天，截自2日，中華隊已拿下2面金牌、4面銀牌及4面銅牌，一共10面獎牌。對此，便有網友說明，今年的奧運比賽真的比預期中精彩，獎牌數也創下奧運史上新記錄，就好奇疑惑「不論是否奪牌都非得一看的是哪一場？」

原PO在PTT上以「東奧到現在，最值得推薦的賽事？」為題發文分享，自己身為專業「一日球迷」，想藉此發文詢問網友們「哪場賽事最令人印象深刻？不論是否奪牌都非得一看的是哪一場？」

此文一出，不少網友不約而同的都點名林昀儒及中國隊樊振東的「桌球男單四強賽」，「不論結果的話，個人偏好林樊桌球的那一場，夠熱血刺激，過程一直deuce（平分），緊咬比分，雙方你來我往」、「桌球男單林vs樊」、「小林對樊振東阿，我都快看到送醫了」、「絕對是桌球林樊」。

也有網友推薦「鞍馬王子」李智凱的鞍馬決賽，紛紛表示「沒時間的話，推薦智凱的鞍馬決賽」、「李智凱阿，看過電影我都哭死了」、「有看過翻滾吧系列，必須推李智凱」、「智凱，看到他完美落地噴淚」。

除此之外，更有留言點名「高爾夫球銅牌戰」及「柔道金牌戰」，「高爾夫七人銅牌戰真的看的熱血沸騰」、「7人銅牌戰+1，潘（政琮）史詩級的谷底翻身拿到銅牌」、「真的是高爾夫…銅牌贏到像拿金牌一樣」、「楊勇緯四強黃金得分時間超經典」、「我對楊勇緯那天仍念念不忘，第一次看到我們的選手是氣勢、攻擊力壓群雄的」。

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