快訊

支持東奧國手惹怒對岸網友 小S大陸代言沒了

台南復康巴士誤闖受困瀕「滅頂」 消防救生艇成功救出3人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「 小戴失金vs小林失銅」哪戰最可惜？球迷喊：已寫下台灣紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
我國羽球「世界球后」戴資穎（前）昨天在東京奧運女單金牌戰不敵大陸好手陳雨菲（後）。特派記者余承翰／東京攝影
我國羽球「世界球后」戴資穎（前）昨天在東京奧運女單金牌戰不敵大陸好手陳雨菲（後）。特派記者余承翰／東京攝影

台灣世界羽球球后戴資穎，於昨役金牌戰飲恨敗給頭號種子中國陳雨菲，拿下奧運羽球女單銀牌，寫下我國最佳歷史紀錄。對此，便有網友把戴資穎這場金牌戰，與日前林昀儒對上德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）的銅牌戰做比較，表示「大家覺得這兩場比賽，那一場讓你覺得最錐心肝呢？」

原PO在PTT上以「小戴奪金失利和小林失銅那一個比較嘔」為題發文，說明小戴（戴資穎）貴為世界羽球球后，但在冠軍戰攻擊失誤連連，將金牌拱手讓給了陳雨霏，而桌球的小林（林昀儒），在銅牌戰已取得四次賽末點，但卻突然叫了暫停拐了氣，結果就輸了比賽。

他補充道，這兩場比賽都是本屆奧運國人最關注的比賽之一，打輸比賽讓大家都覺得很扼腕，便好奇發文說明「四年一次的奧運，下次要復仇還有很多變數，大家覺得這兩場比賽，那一場讓你覺得最錐心肝呢？」

此文一出，不少網友皆認為戴資穎這場比賽真的可惜，紛紛表示「小戴，因為她打國際賽的次數會越來越少」、「小戴，不知道她是否還會再打奧運」、「小戴好幾次打奧運都四強進不去，這次好不容易進去了，沒金牌，下次想必更難」、「小戴，畢竟以運動員來說年紀不輕了」。

但也有人認為，林昀儒那場銅牌戰也十分可惜，「小林阿，四個賽末點，超可惜」、「小林啊，莊（智淵）當年也是銅牌輸奧恰（洛夫）」、「小林同學 真的離銅牌只差一球，讓人想起13年棒球對日本9下那球，如果是好球比賽就結束」、「小林…四個賽末啊」。

對此，也有網友藉此說明，「比賽就是這樣，球是圓的，什麼事都有可能發生」、「不是非金非銅不可，是替選手覺得腕惜，當然他們的成績，已經寫下台灣紀錄，也都很棒了」、「真的很棒了」、「不覺得小戴這場有啥好嘔的，兩邊都展現全力和絕頂的比賽水準，拚到最後一刻。」

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

羽球／黃金男雙麟洋東奧奪金 盧彥勳在防疫旅館觀戰超激動

奧運羽球場見「這兩支」霧煞煞 用途曝光還曾遭球王調侃

桌球／莊智淵不再是一個人 男雙團體賽林昀儒這動作引網淚崩

看羽球男雙金牌戰遇火災 爸抱手機轉播賽況喊：台灣又贏了！

相關新聞

台灣奧運奪牌紀錄最亮眼成績 國光獎金第2次「破億元」

本屆東京奧運台灣的表現相當亮眼，截至目前已摘下2金4銀4銅，打破歷年參賽的紀錄，讓全台觀眾熱血沸騰，選手們除了在殿堂上拿到獎牌之外，回國也能夠獲得國光獎金，日前有網友根據目前的奪牌數量計算出目前的總獎金，體育署總共要發出1億4,865萬元，是台灣參加奧運史上總獎新最多的一次，網友們對此也大喊值得，「感謝選手的辛苦，為國爭光」。

加碼補助奧運選手？ 柯文哲：運動終究要產業化

台灣世界排名第三的拳擊女好手黃筱雯，目前確定銅牌入袋，為國國拿下首面拳擊奧運獎牌，台北市長柯文哲昨也在臉書上傳過去他與黃...

「 小戴失金vs小林失銅」哪戰最可惜？球迷喊：已寫下台灣紀錄

台灣世界羽球球后戴資穎，於昨役金牌戰飲恨敗給頭號種子中國陳雨菲，拿下奧運羽球女單銀牌，寫下我國最佳歷史紀錄。對此，便有網友把戴資穎這場金牌戰，與日前林昀儒對上德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）的銅牌戰做比較，表示「大家覺得這兩場比賽，那一場讓你覺得最錐心肝呢？」

不畏3次失敗挺進東奧 國巨千金陳少曼：馬術界是快樂天堂

奧運各項比賽如火如荼進行中，其中馬術競賽是相當特別的運動之一，歷經三次奧運資格賽的失敗，中華隊馬術好手陳少曼為了取得奧運資格，特意暫停工作2年，終於取得障礙賽門票，雖然比賽難免壓力大，但她仍認為馬術界對她而言是「快樂天堂」。

林昀儒媽媽從國中校長退休 居然是因為伊藤美誠

宜蘭縣110學年度中小學校長交接暨布達典禮今天舉行，最受矚目的是今年退休的壯圍國中校長陳貴玲，其子是在東奧賽事大放異彩的...

東奧成績亮眼 綠委點名台灣奪牌背後推手

東京奧運已經累積2金4銀4銅共10面獎牌的好成績，民進黨立委林楚茵指出，台灣培訓體育選手的模式，以前就有一次轉骨，就是2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。