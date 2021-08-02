「 小戴失金vs小林失銅」哪戰最可惜？球迷喊：已寫下台灣紀錄

台灣世界羽球球后戴資穎，於昨役金牌戰飲恨敗給頭號種子中國陳雨菲，拿下奧運羽球女單銀牌，寫下我國最佳歷史紀錄。對此，便有網友把戴資穎這場金牌戰，與日前林昀儒對上德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）的銅牌戰做比較，表示「大家覺得這兩場比賽，那一場讓你覺得最錐心肝呢？」

原PO在PTT上以「小戴奪金失利和小林失銅那一個比較嘔」為題發文，說明小戴（戴資穎）貴為世界羽球球后，但在冠軍戰攻擊失誤連連，將金牌拱手讓給了陳雨霏，而桌球的小林（林昀儒），在銅牌戰已取得四次賽末點，但卻突然叫了暫停拐了氣，結果就輸了比賽。

他補充道，這兩場比賽都是本屆奧運國人最關注的比賽之一，打輸比賽讓大家都覺得很扼腕，便好奇發文說明「四年一次的奧運，下次要復仇還有很多變數，大家覺得這兩場比賽，那一場讓你覺得最錐心肝呢？」

此文一出，不少網友皆認為戴資穎這場比賽真的可惜，紛紛表示「小戴，因為她打國際賽的次數會越來越少」、「小戴，不知道她是否還會再打奧運」、「小戴好幾次打奧運都四強進不去，這次好不容易進去了，沒金牌，下次想必更難」、「小戴，畢竟以運動員來說年紀不輕了」。

但也有人認為，林昀儒那場銅牌戰也十分可惜，「小林阿，四個賽末點，超可惜」、「小林啊，莊（智淵）當年也是銅牌輸奧恰（洛夫）」、「小林同學 真的離銅牌只差一球，讓人想起13年棒球對日本9下那球，如果是好球比賽就結束」、「小林…四個賽末啊」。

對此，也有網友藉此說明，「比賽就是這樣，球是圓的，什麼事都有可能發生」、「不是非金非銅不可，是替選手覺得腕惜，當然他們的成績，已經寫下台灣紀錄，也都很棒了」、「真的很棒了」、「不覺得小戴這場有啥好嘔的，兩邊都展現全力和絕頂的比賽水準，拚到最後一刻。」

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