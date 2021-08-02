快訊

奧運前父親中風…在東京訓練狂摔 李智凱咬牙拚出銀牌

先封緘再EUA審查？ 陳時中：照以前方式失去EUA意義

台灣奧運奪牌紀錄最亮眼成績 國光獎金第2次「破億元」

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣「舉重女神」郭婞淳在東京奧運摘金，國光獎金加上贊助商的「助威金」，至少將有2280萬元入帳。 路透社
台灣「舉重女神」郭婞淳在東京奧運摘金，國光獎金加上贊助商的「助威金」，至少將有2280萬元入帳。 路透社

本屆東京奧運台灣的表現相當亮眼，截至目前已摘下2金4銀4銅，打破歷年參賽的紀錄，讓全台觀眾熱血沸騰，選手們除了在殿堂上拿到獎牌之外，回國也能夠獲得國光獎金，日前有網友根據目前的奪牌數量計算出目前的總獎金，體育署總共要發出1億4,865萬元，是台灣參加奧運史上總獎新最多的一次，網友們對此也大喊值得，「感謝選手的辛苦，為國爭光」。

依據《國光體育獎章》規範，奧運屬於最高級別的1等比賽，金牌的獎金為新台幣2000萬元，銀牌為新台幣700萬元，銅牌為新台幣500萬元，除了前三名，只要擠進8強賽，即屬於二等獎章等級，7、8名可獲得90萬元，5、6名則為150萬。而田徑、游泳、體操項目奪牌獎金另加碼50%，如獲金牌可以拿下3000萬獎金。選手可選擇一次領取全額獎金，或採月領的方式。

有網友在PTT整理出截至目前台灣選手在奧運奪牌的數量，以及選手們獲得的獎金，截至8月1日，若選手均選擇單次領取全額，體育署總計將發出1億4,865萬元，是歷年奧運以來發最多錢的一次。

而在2018年雅加達亞運，台灣獲得17面金牌、19面銀牌、31面銅牌，是台灣在亞運史上最亮眼的成績，也是國光獎金「首次」破億元，今年的東京奧運就是第2次國光獎金破億，同時也是目前台灣參加奧運以來的最佳成績。

許多網友們留言狂賀，認為這些獎金發的非常值得，「值得而且便宜」、「政府很有錢的！沒事沒事」、「好值得！替選手和團隊開心」、「值得！感謝他們的辛苦，為國爭光」、「這次在各項都有進步，值得」、「才1億多，光是讓台灣增加能見度就划算」，還有網友笑說，「今年成績這麼好，不加碼嗎？」

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

羽球／被辛度擁抱爆哭 網翻出小戴合照「羽球賽場下都是好朋友」

高球／7人加賽遭潘政琮淘汰 球王也嘆：我一生從未如此努力為了拿第3名

棒球／大谷翔平恩師領軍 日媒高度警戒美國：奪金最大勁敵

戴資穎「背後的男人」曝光 他一路陪球后奪下銀牌

相關新聞

不畏3次失敗挺進東奧 國巨千金陳少曼：馬術界是快樂天堂

奧運各項比賽如火如荼進行中，其中馬術競賽是相當特別的運動之一，歷經三次奧運資格賽的失敗，中華隊馬術好手陳少曼為了取得奧運資格，特意暫停工作2年，終於取得障礙賽門票，雖然比賽難免壓力大，但她仍認為馬術界對她而言是「快樂天堂」。

台灣奧運奪牌紀錄最亮眼成績 國光獎金第2次「破億元」

本屆東京奧運台灣的表現相當亮眼，截至目前已摘下2金4銀4銅，打破歷年參賽的紀錄，讓全台觀眾熱血沸騰，選手們除了在殿堂上拿到獎牌之外，回國也能夠獲得國光獎金，日前有網友根據目前的奪牌數量計算出目前的總獎金，體育署總共要發出1億4,865萬元，是台灣參加奧運史上總獎新最多的一次，網友們對此也大喊值得，「感謝選手的辛苦，為國爭光」。

林昀儒媽媽從國中校長退休 居然是因為伊藤美誠

宜蘭縣110學年度中小學校長交接暨布達典禮今天舉行，最受矚目的是今年退休的壯圍國中校長陳貴玲，其子是在東奧賽事大放異彩的...

東奧成績亮眼 綠委點名台灣奪牌背後推手

東京奧運已經累積2金4銀4銅共10面獎牌的好成績，民進黨立委林楚茵指出，台灣培訓體育選手的模式，以前就有一次轉骨，就是2...

圖表／中華隊2日焦點 桌球女團唯一出賽拚日本搶4強

昨日中華隊收獲2銀1銅的成績，累計2金4銀4銅已創史上最佳紀錄，今天中華隊僅桌球女團晚間18:30出戰8強賽，迎戰強敵地主日本隊。

拳擊／黃筱雯至少銅牌 台首面奧運拳擊獎牌

台灣拳擊好手黃筱雯昨天闖入奧運女子五十一公斤級四強，在第三回合鐘響那一刻激動落淚。由於銅牌戰不打，至少有銅牌落袋，八月四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。