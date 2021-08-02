台灣奧運奪牌紀錄最亮眼成績 國光獎金第2次「破億元」

本屆東京奧運台灣的表現相當亮眼，截至目前已摘下2金4銀4銅，打破歷年參賽的紀錄，讓全台觀眾熱血沸騰，選手們除了在殿堂上拿到獎牌之外，回國也能夠獲得國光獎金，日前有網友根據目前的奪牌數量計算出目前的總獎金，體育署總共要發出1億4,865萬元，是台灣參加奧運史上總獎新最多的一次，網友們對此也大喊值得，「感謝選手的辛苦，為國爭光」。

依據《國光體育獎章》規範，奧運屬於最高級別的1等比賽，金牌的獎金為新台幣2000萬元，銀牌為新台幣700萬元，銅牌為新台幣500萬元，除了前三名，只要擠進8強賽，即屬於二等獎章等級，7、8名可獲得90萬元，5、6名則為150萬。而田徑、游泳、體操項目奪牌獎金另加碼50%，如獲金牌可以拿下3000萬獎金。選手可選擇一次領取全額獎金，或採月領的方式。

有網友在PTT整理出截至目前台灣選手在奧運奪牌的數量，以及選手們獲得的獎金，截至8月1日，若選手均選擇單次領取全額，體育署總計將發出1億4,865萬元，是歷年奧運以來發最多錢的一次。

而在2018年雅加達亞運，台灣獲得17面金牌、19面銀牌、31面銅牌，是台灣在亞運史上最亮眼的成績，也是國光獎金「首次」破億元，今年的東京奧運就是第2次國光獎金破億，同時也是目前台灣參加奧運以來的最佳成績。

許多網友們留言狂賀，認為這些獎金發的非常值得，「值得而且便宜」、「政府很有錢的！沒事沒事」、「好值得！替選手和團隊開心」、「值得！感謝他們的辛苦，為國爭光」、「這次在各項都有進步，值得」、「才1億多，光是讓台灣增加能見度就划算」，還有網友笑說，「今年成績這麼好，不加碼嗎？」

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