不畏3次失敗挺進東奧 國巨千金陳少曼：馬術界是快樂天堂

奧運各項比賽如火如荼進行中,其中馬術競賽是相當特別的運動之一,歷經三次奧運資格賽的失敗,中華隊馬術好手陳少曼為了取得奧運資格,特意暫停工作2年,終於取得障礙賽門票,雖然比賽難免壓力大,但她仍認為馬術界對她而言是「快樂天堂」。

根據自由體育報導,陳少曼為國巨集團董事長陳泰銘的千金,自幼接觸馬術訓練,她入選2006年杜哈亞運代表隊摘下銀牌。而她也是繼汪亦岫之後,第2位登上五環殿堂的台灣馬術選手。

針對愛駒Benitus,陳少曼表示,牠是一隻很有天份,但非常頑皮又有自己個性的公馬,不容易控制,原先她想以傳統騎法征服牠,「不過其實順著牠的效果最好」。

陳少曼挺進東京奧運。圖/取自 IG

陳少曼曾參與北京、倫敦及里約奧運的資格賽,最後都沒有如願拿到資格,為了爭取奧運門票,她將工作暫停2年,終於取得障礙賽資格,她坦言,「比賽壓力大或表現不好時,難免會跟自己過不去,但我一向喜歡戶外生活,也超愛動物,所以對我來說馬術界是我的快樂天堂」。

對於奧運比賽,陳少曼並未設定名次,只希望自己能「Instead of focusing on success, focus on achieving excellence.(與其專注於成功,不如專注於實現卓越)」。

根據中時新聞網報導,中華民國馬術協會理事長許安成表示,馬術競賽特色就是不分男女老幼一起比賽,並沒有年齡限制,主要考驗能否做到「人馬合一」,並非年輕選手就有優勢。而台灣馬術發展受限於場地品質,舉辦賽事也較少,因此選手必須到歐洲訓練參賽,才有機會取得奧運資格。

