不畏3次失敗挺進東奧 國巨千金陳少曼：馬術界是快樂天堂

奧運各項比賽如火如荼進行中，其中馬術競賽是相當特別的運動之一，歷經三次奧運資格賽的失敗，中華隊馬術好手陳少曼為了取得奧運資格，特意暫停工作2年，終於取得障礙賽門票，雖然比賽難免壓力大，但她仍認為馬術界對她而言是「快樂天堂」。

根據自由體育報導，陳少曼為國巨集團董事長陳泰銘的千金，自幼接觸馬術訓練，她入選2006年杜哈亞運代表隊摘下銀牌。而她也是繼汪亦岫之後，第2位登上五環殿堂的台灣馬術選手。

針對愛駒Benitus，陳少曼表示，牠是一隻很有天份，但非常頑皮又有自己個性的公馬，不容易控制，原先她想以傳統騎法征服牠，「不過其實順著牠的效果最好」。

陳少曼挺進東京奧運。圖／取自 IG

陳少曼曾參與北京、倫敦及里約奧運的資格賽，最後都沒有如願拿到資格，為了爭取奧運門票，她將工作暫停2年，終於取得障礙賽資格，她坦言，「比賽壓力大或表現不好時，難免會跟自己過不去，但我一向喜歡戶外生活，也超愛動物，所以對我來說馬術界是我的快樂天堂」。

對於奧運比賽，陳少曼並未設定名次，只希望自己能「Instead of focusing on success, focus on achieving excellence.（與其專注於成功，不如專注於實現卓越）」。

根據中時新聞網報導，中華民國馬術協會理事長許安成表示，馬術競賽特色就是不分男女老幼一起比賽，並沒有年齡限制，主要考驗能否做到「人馬合一」，並非年輕選手就有優勢。而台灣馬術發展受限於場地品質，舉辦賽事也較少，因此選手必須到歐洲訓練參賽，才有機會取得奧運資格。

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