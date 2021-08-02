圖表／中華隊2日焦點 桌球女團唯一出賽拚日本搶4強

圖取自教育部臉書

昨日中華隊收獲2銀1銅的成績，累計2金4銀4銅已創史上最佳紀錄，今天中華隊僅桌球女團晚間18:30出戰8強賽，迎戰強敵地主日本隊。

中華隊三名女將鄭怡靜、陳思羽與鄭先知組成，三人昨天直落三打敗美國，順利晉級八強。對上第二種子日本，為上屆銅牌隊伍，伊藤美誠與石川佳純兩位班底仍在，加入平野美宇組成，預期戰力在中華隊之上，但只要全力以赴，仍有取勝機會。

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