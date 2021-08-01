1日中華隊總結／戴資穎李智凱奪銀、潘政琮拿銅 獎牌達10面

東京奧運台灣今天獎牌豐收，進帳2銀1銅，戴資穎拿下羽球女單銀牌，「鞍馬王子」李智凱完美落地、拿下鞍馬銀牌，潘政琮拿下高球銅牌，3面獎牌都是台灣史上第1次，此屆奧運獎牌數達10面。

2020東京奧運台灣獎牌豐收，羽球世界排名第一的世界球后戴資穎，3度挑戰舞台直闖金牌戰，今天金牌戰以18比21、21比19、18比21不敵中國對手陳雨菲，但也幫助台灣拿下奧運羽球女單史上第一面銀牌，此次奧運羽球場上累計1金1銀。

戴資穎。 體育署提供

「鞍馬王子」李智凱克服2016年里約奧運鞍馬落馬心魔，5年磨練再進化，今天在東京奧運舞台上，首度展現難度分數6.700動作，幾乎全程用拿手「湯瑪士迴旋」動作完成，完美落地後獲得滿場掌聲。

李智凱以難度分數6.700、執行分數8.700、總分15.400拿下銀牌，為台灣奧運體操首面獎牌，雖然有點「銀」恨，但李智凱表示已經在場上將最好的一面展現出來，賽後留下的眼淚，是此次奧運不留遺憾的感動。

李智凱表示，2016年里約奧運時踏上舞台腦袋一片空白，此次完美落地的第一個念頭，就是想告訴所有人自己做到了，「上去前不緊張是騙人的，但專注在自己身上，很開心我完成了，讓世界看見台灣，這次奧運就值得了」。

潘政琮。 體育署提供

台灣高球好手潘政琮上一屆奧運以並列第30名作收，此次再度挑戰奧運舞台，在延長加洞賽中，以平標準桿成績勝出、拿下銅牌，也是史上第一次。

太太當起潘政琮的桿弟，確定奪牌後，潘政琮擁抱老婆、深情一吻代表一切感謝，潘政琮表示，每次披上國家隊戰袍、代表自己的家鄉出賽都非常榮耀，這面獎牌對個人而言別具意義。

拳擊場上也有好表現，黃筱雯在女子拳擊51公斤量級8強，以壓倒性勝利擊敗塞爾維亞對手拉多凡諾維奇（Nina Radovanovic）、晉級4強，為奧運台灣史上最佳成績，確定至少有銅牌，4日4強準決賽力拚金牌戰門票。

黃筱雯。 體育署提供

此次奧運賽前拳擊也被看好是奪牌熱門，隨著隊友依序被淘汰，黃筱雯背負著蠻大的奪牌壓力，今天確定晉級4強後、場上淚崩，壓力釋放。

今天桌球團體賽登場，男團莊智淵、陳建安在第1點雙打搶勝後，林昀儒、莊智淵接力單打獲勝，以3比0擊敗克羅埃西亞、挺進8強。

女團由陳思羽、鄭先知在第1點女雙奪勝，桌球一姐鄭怡靜隨後在第2點女單直落三取勝，加上陳思羽在第3點女單突圍，聯手以3比0擊敗美國隊，8強門票到手。

今天奧運場上進帳2銀1銅，目前累積東京奧運獎牌數是2金4銀4銅，在獎牌排行榜排名17，加上拳擊確定至少有銅牌，此次東京奧運獎牌數超過10面。

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