桌球／林昀儒東奧桌球團體賽晉8強 親友相信能有好成績
台灣桌球好手林昀儒今天與隊友合作，在東京奧運男子團體賽首輪獲勝。林昀儒姑丈林大溢說，林昀儒平時苦練，機會是留給準備好的人，相信林昀儒能繼續在團體賽打出好成績。
台灣男子桌球代表隊上午在東京奧運男子團體賽首輪，由莊智淵與陳建安在第1點雙打搶勝後，林昀儒、莊智淵接力單打獲勝，以3比0擊敗克羅埃西亞，挺進8強。宜蘭市長江聰淵與林大溢坐在電視機前，隔海加油、打氣。
林大溢賽後說，林昀儒在國小時就因緣際會，遇到前世界球王張繼科的教練綦戈；林昀儒招牌反手擰拍、基礎能力就是綦戈訓練出來，才能創造出如今穩定球風。
他認為，林昀儒平時苦練，機會是留給準備好的人，相信林昀儒能繼續在團體賽打出好成績。
江聰淵說，林昀儒在東奧的男女混雙、男子單打賽事都結束，接下來團體賽時相信以林昀儒的表現一定可穩定團隊信心，為台灣再度贏得好成績。
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