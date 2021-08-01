桌球／男團晉8強 林昀儒這動作引網淚崩：莊智淵不再是一個人
桌球從今（1）日開始進行男、女團體賽程，中華隊林昀儒、莊智淵及陳建安領軍的男子團體在16強戰賽時，先對上克羅埃西亞。首先由40歲的莊智淵與陳建安搭檔搶下第1點雙打，再由林昀儒拿下第2點單打，最後讓莊智淵拿下第3點，擊敗克羅埃西亞，成功晉級8強，而在比賽中，更有眼尖的球迷看到「這一幕」，讓不少網友十分感動。
奧運桌球今年修改團體戰賽制，1場雙打、4場單打，本次中華隊桌球男團是由莊智淵與陳建安搭配雙打，苦戰5局後，以3比2贏下第一點，再來由林昀儒直落三擊敗普卡爾(Tomislav Pucar)，最後由莊智淵扛起關鍵賽奪下第3點單打，讓我國桌球男子團體擠進前8強。
而先前在男子單打時，莊智淵從頭到尾都是一個人出賽，身邊沒有教練或任何工作人員，甚至連暫停都要他自己喊，一個人擦汗、喝水的畫面，引起許多網友熱議，但在今（1）日的男子團體戰時，就有網友發現林昀儒主動拿水給莊智淵喝，讓許多人大為感動，直呼「教父不再是一個人了」、「小林同學好有愛」、「小林同學是好人」、「總算有人拿水給莊智淵了」。
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