羽球／腿再撐一場！戴資穎今晚力拚台灣第三金
我國世界球后戴資穎昨（31日）以直落二力退印度好手辛度（P.V.Sindhu），晉級東奧女單金牌戰，對手則是這次的中國頭號種子陳雨菲，可望奪得我國羽球女單史上第一面奧運金牌，戴資穎今早於社群網站上貼出小腿照自勵：「腿兒，再撐一場，加油！」
戴資穎生涯對戰陳雨菲18場，取得15勝3敗的巨大優勢，雖然近2戰雙方1勝1敗，不過從2017到18年，小戴可是從對方手中豪取11連勝，對戰結果佔盡優勢。
幾個小時後即將迎來體育最高殿堂的最終賽事，戴資穎一早就在Instagram限時動態上Po文，她附上自己的小腿照，並希望自己的腿可以伴她走完本屆奧運的最後一哩路。
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