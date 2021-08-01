快訊

高球／7人加賽爭銅！東奧表現倒吃甘蔗有望奪牌 潘政琮自比麟洋配

金牌概念股？ 這幾檔股票逗趣諧音「戴資穎冠軍」

羽球／腿再撐一場！戴資穎今晚力拚台灣第三金

聯合新聞網 / 綜合報導
我國世界球后戴資穎。 美聯社
我國世界球后戴資穎。 美聯社

我國世界球后戴資穎昨（31日）以直落二力退印度好手辛度（P.V.Sindhu），晉級東奧女單金牌戰，對手則是這次的中國頭號種子陳雨菲，可望奪得我國羽球女單史上第一面奧運金牌，戴資穎今早於社群網站上貼出小腿照自勵：「腿兒，再撐一場，加油！」

戴資穎生涯對戰陳雨菲18場，取得15勝3敗的巨大優勢，雖然近2戰雙方1勝1敗，不過從2017到18年，小戴可是從對方手中豪取11連勝，對戰結果佔盡優勢。

幾個小時後即將迎來體育最高殿堂的最終賽事，戴資穎一早就在Instagram限時動態上Po文，她附上自己的小腿照，並希望自己的腿可以伴她走完本屆奧運的最後一哩路。

戴資穎今早於社群網站上貼出小腿照自勵：「腿兒，再撐一場，加油！」 截圖自戴資穎IG
戴資穎今早於社群網站上貼出小腿照自勵：「腿兒，再撐一場，加油！」 截圖自戴資穎IG

東奧中華隊 2020東京奧運

相關新聞

羽球／腿再撐一場！戴資穎今晚力拚台灣第三金

我國世界球后戴資穎昨（31日）以直落二力退印度好手辛度（P.V.Sindhu），晉級東奧女單金牌戰，對手則是這次的中國頭號種子陳雨菲，可望奪得我國羽球女單史上第一面奧運金牌，戴資穎今早於社群網站上貼出

拳擊／為拳擊奪第一面牌 黃筱雯壓力釋放哭了

第三回合鐘響，中華拳擊好手黃筱雯靠在纜繩上落淚，前兩回合的表現讓她確信晉級四強，臉上是喜悅的淚水，作爲今年東京奧運拳擊隊...

高球／7人加賽爭銅！東奧表現倒吃甘蔗有望奪牌 潘政琮自比麟洋配

東京奧運第一輪雖只繳出74（+4）桿成績，我國高球好手潘政琮不灰心，接續兩輪都有66（-5）演出，今天最終輪更繳出6鳥、...

拳擊／黃筱雯晉級四強破紀錄 確定台灣史上首枚拳擊獎牌入袋

東京奧運拳擊女子51公斤級8強戰，世界排名第三的中華隊好手黃筱雯，面對塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇（Nina Radovan...

桌球／男團跨越3世代 中華隊直落三擒克國晉8強

東京奧運桌球團體賽事今天登場，中華隊上午在男團挺過首輪，莊智淵、林昀儒、陳建安攜手以直落三擊敗克羅埃西亞，晉級8強，突破...

世界球后、桌球天才都從「合庫」來 官網曝一排奪牌熱門球員

2020東京奧運如火如荼展開，台灣許多項目的選手都表現亮眼，目前中華隊已經奪下2金、2銀、3銅的佳績，突破過往紀錄。而有眼尖網友就注意到，不少國手身穿的運動服上，都印有合作金庫的字樣，讓他好奇背後淵源，話題引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。