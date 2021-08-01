舉重／陳柏任成長路艱辛 拚訓練不忘幫母務農

首度闖進奧運就勇奪第5的舉重小將陳柏任來自台南單親家庭，靠著媽媽操持農事苦撐家計，國中首次接觸舉重就此愛上，縱使訓練辛苦也從不抱怨，一有空就回家幫忙務農，相當孝順。

台灣舉重好手陳柏任昨天晚間在東京奧運舉重男子組96公斤量級決賽中，以抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤排名第5名，首次參加奧運就闖進前6名，更打破全國紀錄。

原來，陳柏任來自台南單親家庭，靠著媽媽操持農事扛起家計，但務農這行靠天吃飯，一家人常因收入不穩定，面臨繁重的經濟壓力。

台灣世界展望會從陳柏任國小1年級開始關懷陪伴，透過助學金、社工員訪視關懷以及參與課後輔導、才藝學習、生涯規劃、青少年發展與培力等教育方案，長期資助超過15年，一路陪伴他朝向熱愛的舉重運動發展。

陳柏任媽媽表示，兒子自國中開始接觸舉重，雖然一開始她認為運動員實在太辛苦，不願意孩子走這條路，但看到陳柏任對舉重的熱忱，甚至早在國中就立志將舉重當成未來職業，更設下進軍奧運賽場的目標，課業也無須父母擔憂，因此一直在背後為孩子支持打氣。

多年來，陳柏任遭遇挫折都不曾抱怨、放棄，即便訓練占據了生活多數時間，但只要逢年過節或有長假，一定會在自主訓練結束後，趕回家與媽媽相聚，甚至幫忙協助農務，珍惜與家人相處的時光。

陳柏任媽媽說，她在比賽前夕，特地向陳柏任喊話加油：「做最好的自己就好了！我們不用跟別人比，穩住，這就是我們自己的舞台，加油！媽媽愛你！」看到陳柏任頂住壓力、站上奧運舞台，更勇破全國紀錄，也令媽媽相當感動。

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，恭喜努力又孝順的陳柏任，首次站上奧運舞台就勇敢超越自我，也希望台灣民眾踴躍捐款展望會國內助學行動，支持陪伴更多有潛力的孩子們追求目標、實現夢想，開創未來一片天。

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