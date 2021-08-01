拳擊／黃筱雯4強為何確定有牌？比賽太痛苦因此銅牌並列

台灣拳擊好手黃筱雯今（1日）以5：0擊敗塞爾維亞女將Nina Radovanovic，確定晉級51公斤（蠅量級）準決賽，由於拳擊比賽相當痛苦，所以再不舉行銅牌戰，四強賽落敗者並列銅牌，晉級四強的她已經確定至少銅牌入袋。

本屆東奧我國共派出4名選手參賽女子拳擊項目，包含羽量級的林郁婷、沉量級的陳念琴、輕量級的吳詩儀以及蠅量級的黃筱雯，不過前三名選手分別於16強、8強、16強賽事中落馬，黃筱雯成為我國奪牌最後希望。

過去台灣拳擊史上從未有選手打進四強，由於業餘拳擊賽與其他賽事不同，不舉行銅牌戰，為的就是避免進行多餘的賽事再度受傷，由於受傷風險相較其他技擊項目更高，拳擊個人最多只會一天比一場。職業拳擊向來也崇尚只有贏家，沒有輸家的道理。

不像跆拳道、柔道一天進行多場賽事，雖也是有兩面銅牌，但都須經過復活賽。也因此拳擊只要打進四強就確定保底銅牌，黃筱雯也正式成為史上第一名於奧運奪牌的拳擊選手。

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