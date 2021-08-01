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拳擊／為拳擊奪第一面牌 黃筱雯壓力釋放哭了

聯合報 / 特派記者蘇志畬／東京即時報導
東京奧運拳擊女子51公斤級8強戰，中華隊好手黃筱雯擊敗塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇（Nina Radovanovic），晉級4強。特派記者余承翰／東京攝影
東京奧運拳擊女子51公斤級8強戰，中華隊好手黃筱雯擊敗塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇（Nina Radovanovic），晉級4強。特派記者余承翰／東京攝影

第三回合鐘響，中華拳擊好手黃筱雯靠在纜繩上落淚，前兩回合的表現讓她確信晉級四強，臉上是喜悅的淚水，作爲今年東京奧運拳擊隊最後一人，黃筱雯說：「壓力真的很大。」

黃筱雯今天在拳擊女子51公斤級8強戰中，獲得5名裁判全票通過，以5：0擊敗塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇（Nina Radovanovic），晉級四強保底銅牌，下一戰獲勝還有爭金機會。

176公分的黃筱雯發揮身材優勢，整場保持距離、面對162公分的拉多瓦諾維奇，第1回合還有些緊張，但抓到對手前衝節奏後，黃筱雯開始反擊，最後三回合獲得14個10分，壓倒性勝出。

結束比賽後馬上落淚，黃筱雯說，知道自己拿下這場勝利，也為台灣拳擊拿下第一面獎牌，「就很感動，喊了一下，把這幾天壓在心裡的氣喊出來。」

隨著陳念琴、林郁婷、吳詩儀陸續出局，黃筱雯成為今年拳擊隊最後一個持續晉級的選手，黃筱雯說：「壓力真的很大，不知道跟誰說，想去海邊大喊。」

教練劉宗泰表示，不只黃筱雯壓力大，教練團房間都瀰漫著哀傷的氣氛，畢竟賽前看好奪牌，四名選手也都很優秀，只是多半第一次打奧運，難免緊張。

這段期間，家人的鼓勵對黃筱雯幫助很大，每天晚上的視訊成為舒壓管道，不過賽前反而想沈澱，看到家人的訊息、來電都選擇先忽視。

單親家庭出身的黃筱雯，左手臂上的刺青是爸爸的作品，就像是跟著家人一起出戰，除了喜歡的卡通圖案外，其中一個台灣的刺青，則代表著自己的國家。

東奧中華隊 2020東京奧運

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