游泳／和「王太太」宣示主權！ 王冠閎教練喊：目前他只屬於我一人
「台灣蝶王」王冠閎在東京奧運200公尺蝶式比賽中，突破自己保持的全國紀錄，優秀的實力加上帥氣外表，瞬間累積超高人氣，擄獲許多粉絲自稱「王太太」。而王冠閎在昨（31）日返抵台灣，其教練黃智勇受訪時率先「宣示主權」，笑說「在達成目標之前，王先生只屬於我一人」。
王冠閎日前在東奧男子200公尺蝶式預賽，游出1分54秒44的好成績，以分組排名第一晉級16強準決賽，打破自己保持的全國紀錄，也成為本季亞洲選手中最快的成績。雖然最後未能如願晉級決賽，但堅強的實力仍讓各界相當驚艷，並獲得肯定。
結束賽程後，王冠閎昨已搭機抵達台灣，對於突破過往紀錄，他表示自己相當開心，認為能在奧運中創下新紀錄，就是最大的進步；面對「台灣蝶王」的稱號，他也謙虛回應，不知道自己能否配上這個頭銜，但會「盡力成為大家心中的台灣蝶王」。
而教練黃智勇受訪表示，雖然未能拿下獎牌，但王冠閎的未來無可限量，接下來兩人會持續朝目標邁進；至於王冠閎的粉絲劇增一事，他則笑稱「這幾天很多王太太，但是我們還有目標，在沒有達到之前，王先生只屬於我黃先生一人」。
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