快訊

用安博看盜播奧運被抓包 黑人陳建州道歉了

潛艦國造正式邁入下階段 助台造艦直布羅陀GL公司約滿離台

游泳／和「王太太」宣示主權！ 王冠閎教練喊：目前他只屬於我一人

聯合新聞網 / 綜合報導
「台灣蝶王」王冠閎在奧運中亮眼表現，7月31日返抵桃園機場與粉絲揮手致意。記者葉信菉／攝影
「台灣蝶王」王冠閎在奧運中亮眼表現，7月31日返抵桃園機場與粉絲揮手致意。記者葉信菉／攝影

「台灣蝶王」王冠閎在東京奧運200公尺蝶式比賽中，突破自己保持的全國紀錄，優秀的實力加上帥氣外表，瞬間累積超高人氣，擄獲許多粉絲自稱「王太太」。而王冠閎在昨（31）日返抵台灣，其教練黃智勇受訪時率先「宣示主權」，笑說「在達成目標之前，王先生只屬於我一人」。

王冠閎日前在東奧男子200公尺蝶式預賽，游出1分54秒44的好成績，以分組排名第一晉級16強準決賽，打破自己保持的全國紀錄，也成為本季亞洲選手中最快的成績。雖然最後未能如願晉級決賽，但堅強的實力仍讓各界相當驚艷，並獲得肯定。

王冠閎200公尺蝶式準決賽排分組第6，無緣決賽。特派記者余承翰／東京攝影
王冠閎200公尺蝶式準決賽排分組第6，無緣決賽。特派記者余承翰／東京攝影

結束賽程後，王冠閎昨已搭機抵達台灣，對於突破過往紀錄，他表示自己相當開心，認為能在奧運中創下新紀錄，就是最大的進步；面對「台灣蝶王」的稱號，他也謙虛回應，不知道自己能否配上這個頭銜，但會「盡力成為大家心中的台灣蝶王」。

而教練黃智勇受訪表示，雖然未能拿下獎牌，但王冠閎的未來無可限量，接下來兩人會持續朝目標邁進；至於王冠閎的粉絲劇增一事，他則笑稱「這幾天很多王太太，但是我們還有目標，在沒有達到之前，王先生只屬於我黃先生一人」。

東奧中華隊 2020東京奧運 王冠閎

延伸閱讀

跳水／大烏龍！墨西哥女將「腳滑落水」拿0分 教練氣炸走人

桌球／「小林」林昀儒爭銅牌失敗 深夜發31字曝心聲：不甘心

醫生整理「看奧運前必做8件事」 引千網友暴動：我心律不整！

世界球后、桌球天才都從「合庫」來 官網曝一排奪牌熱門球員

相關新聞

拳擊／為拳擊奪第一面牌 黃筱雯壓力釋放哭了

第三回合鐘響，中華拳擊好手黃筱雯靠在纜繩上落淚，前兩回合的表現讓她確信晉級四強，臉上是喜悅的淚水，作爲今年東京奧運拳擊隊...

拳擊／黃筱雯晉級四強破紀錄 確定台灣史上首枚拳擊獎牌入袋

東京奧運拳擊女子51公斤級8強戰，世界排名第三的中華隊好手黃筱雯，面對塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇（Nina Radovan...

桌球／男團跨越3世代 中華隊直落三擒克國晉8強

東京奧運桌球團體賽事今天登場，中華隊上午在男團挺過首輪，莊智淵、林昀儒、陳建安攜手以直落三擊敗克羅埃西亞，晉級8強，突破...

世界球后、桌球天才都從「合庫」來 官網曝一排奪牌熱門球員

2020東京奧運如火如荼展開，台灣許多項目的選手都表現亮眼，目前中華隊已經奪下2金、2銀、3銅的佳績，突破過往紀錄。而有眼尖網友就注意到，不少國手身穿的運動服上，都印有合作金庫的字樣，讓他好奇背後淵源，話題引發討論。

體操／鎖定文字直播 李智凱鞍馬決賽前訓練影片曝光狀況良好

李智凱今早賽前練習： (體操協會提供) 李智凱體操鞍馬決賽將在台灣時間17時41分登場，請鎖定udn聯合新聞網的即時文字直播。 【賽前報導】 東京奧運體操今天起展開

羽球／戴資穎不愛殺球？ 民間好手解惑「這一球」才是必殺技

戴資穎30日先苦戰「宿敵」泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon），最終在第三局以21:18搶下四強門票。31日晚上她對戰印度好手辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu），直落二闖進金牌戰，全國球迷紛紛引頸期盼小戴今晚的好表現。有網友觀賽後好奇發文「為什麼戴資穎很少殺球？」，貼文引起熱議，也意外釣出民間羽球好手解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。