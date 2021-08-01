羽球／戴資穎不愛殺球？ 民間好手解惑「這一球」才是必殺技

戴資穎30日先苦戰「宿敵」泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon），最終在第三局以21:18搶下四強門票。31日晚上她對戰印度好手辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu），直落二闖進金牌戰，全國球迷紛紛引頸期盼小戴今晚的好表現。有網友觀賽後好奇發文「為什麼戴資穎很少殺球？」，貼文引起熱議，也意外釣出民間羽球好手解答。

原PO在PTT八卦板發文「戴資穎很少殺球？」，他在文中說明自己已經成為「小戴粉」，昨關注小戴對戰泰國球后依瑟儂，他直言雙方精彩的拉鋸戰讓他相當緊張，「雖然知道小戴體力條長，但依瑟儂的劈殺有夠猛的。」

原PO描述兩人對戰賽況，指出依瑟儂的球路相當犀利，幸好戴資穎總能見招拆招、化險為夷，「整場下來各種壓線貼網，真的贏得膽戰心驚。」他也點出戴資穎比賽時較少殺球攻擊，「多是讓對手來回跑疲於奔命」，讓他好奇直問「這是小戴打球的特色嗎？」

貼文引起網友熱議，「小戴不擅長殺球是著名的」、「沒身高優勢，扣殺威力不強」、「小戴是用華麗的七彩變化球迷惑對手」、「扣氣太快，運動賽事很多是比氣條長度的」、「依瑟儂超會殺，球一高馬上就殺，不過體力真的消耗很快，後半場體力不夠就比較少殺了」。

貼文也釣出曾參加系羽訓練的高手回覆，他指出「殺球不是最佳得分法」，因為殺球動作大較難回防，「如果被對方救起，大概沒什麼時間回網前做好下一個動作」。再者因為羽球降速快，若對方有準備高機率都可救回，「等對方失誤，回球過高，在中場之前可以殺，在後場殺球根本就是自殺」。他也補充羽球真正的必殺技其實是「切球」，「也就是讓羽球快速到網前落下」。

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