快訊

桌球男團／莊智淵、陳建安、林昀儒直落三 擒克國晉8強

拳擊／黃筱雯晉級四強破紀錄 確定台灣史上首枚拳擊獎牌入袋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拳擊／黃筱雯晉級四強破紀錄 確定台灣史上首枚拳擊獎牌入袋

聯合報 / 特派記者蘇志畬／東京即時報導
東京奧運拳擊女子51公斤級8強戰，中華隊好手黃筱雯對上塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇（Nina Radovanovic）。特派記者蘇志畬／東京攝影
東京奧運拳擊女子51公斤級8強戰，中華隊好手黃筱雯對上塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇（Nina Radovanovic）。特派記者蘇志畬／東京攝影

東京奧運拳擊女子51公斤級8強戰，世界排名第三的中華隊好手黃筱雯，面對塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇（Nina Radovanovic），再次發揮身高優勢，以5：0壓倒性勝出，晉級四強後確定有獎牌入袋。

黃筱雯曾在2018年雅加達亞運女子57公斤級摘下銅牌，2019年世界女子拳擊錦標賽在54公斤級摘金，這次為了進軍奧運，降級至51公斤。

比賽開始，174公分的黃筱雯對上162公分的拉多瓦諾維奇占有身高優勢，第1回合保持距離出拳，不過對手也不斷想採取近身作戰，兩人數度糾纏，該回合評分由黃筱雯獲得5個裁判中4人評10分。

第2回合延續著手長腳長優勢，黃筱雯未讓對手近身，分數上更取得5個10分的優勢，最後一回合，黃筱雯也獲得5個10分，壓倒性勝出。

由於拳擊銅牌採並列，打進四強戰確保已有獎牌入袋，只是成色如何？要看8月4日的比賽結果，獲勝爭金、落敗則銅牌作收。

黃筱雯今年與陳念琴雙雙打進八強，是拳擊女子選手最佳成績，也追平了1960年張羅普在男子75公斤級打出的八強成績，如今進入四強，創下新紀錄。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

拳擊／陳念琴無緣4強 馬祖鄉親惋惜希望她再接再厲

拳擊／陳念琴8強惜敗 花蓮老家奶奶電視前加油喊辛苦了

拳擊／陳念琴出局後跪地親吻擂台 巴黎奧運再拚金

102萬人搶看小林同學！電視台看到收視數字驚呆了

相關新聞

拳擊／黃筱雯晉級四強破紀錄 確定台灣史上首枚拳擊獎牌入袋

東京奧運拳擊女子51公斤級8強戰，世界排名第三的中華隊好手黃筱雯，面對塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇（Nina Radovan...

世界球后、桌球天才都從「合庫」來 官網曝一排奪牌熱門球員

2020東京奧運如火如荼展開，台灣許多項目的選手都表現亮眼，目前中華隊已經奪下2金、2銀、3銅的佳績，突破過往紀錄。而有眼尖網友就注意到，不少國手身穿的運動服上，都印有合作金庫的字樣，讓他好奇背後淵源，話題引發討論。

體操／鎖定文字直播 李智凱鞍馬決賽前訓練影片曝光狀況良好

李智凱今早賽前練習： (體操協會提供) 李智凱體操鞍馬決賽將在台灣時間17時41分登場，請鎖定udn聯合新聞網的即時文字直播。 【賽前報導】 東京奧運體操今天起展開

圖表／中華隊1日焦點 羽球戴資穎搶金體操李智凱拚鞍馬獎牌

東京奧運賽程進入中後段，今天台灣選手重頭戲為體操和羽球。體操李智凱招牌「湯瑪士迴旋」將再於鞍馬決賽亮相、全力搶牌，戴資穎...

田徑／未出線 楊俊瀚給自己60分

相隔廿五年，中華田徑隊再次有人站上男子一百公尺的跑道，「台灣最速男」楊俊瀚在預賽跑出十秒二一，分組排名第五無緣晉級，他給...

舉重／舉出佳績 陳柏任破雙紀錄

東京奧運舉重男子九十六公斤級賽事，我國好手陳柏任昨天以抓舉平全國紀錄一七六公斤，挺舉二○五公斤與總和三八一公斤雙破全國紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。