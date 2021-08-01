拳擊／黃筱雯晉級四強破紀錄 確定台灣史上首枚拳擊獎牌入袋

東京奧運拳擊女子51公斤級8強戰，世界排名第三的中華隊好手黃筱雯，面對塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇（Nina Radovanovic），再次發揮身高優勢，以5：0壓倒性勝出，晉級四強後確定有獎牌入袋。

黃筱雯曾在2018年雅加達亞運女子57公斤級摘下銅牌，2019年世界女子拳擊錦標賽在54公斤級摘金，這次為了進軍奧運，降級至51公斤。

比賽開始，174公分的黃筱雯對上162公分的拉多瓦諾維奇占有身高優勢，第1回合保持距離出拳，不過對手也不斷想採取近身作戰，兩人數度糾纏，該回合評分由黃筱雯獲得5個裁判中4人評10分。

第2回合延續著手長腳長優勢，黃筱雯未讓對手近身，分數上更取得5個10分的優勢，最後一回合，黃筱雯也獲得5個10分，壓倒性勝出。

由於拳擊銅牌採並列，打進四強戰確保已有獎牌入袋，只是成色如何？要看8月4日的比賽結果，獲勝爭金、落敗則銅牌作收。

黃筱雯今年與陳念琴雙雙打進八強，是拳擊女子選手最佳成績，也追平了1960年張羅普在男子75公斤級打出的八強成績，如今進入四強，創下新紀錄。

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